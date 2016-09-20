西子灣非法電魚 海巡隊逮捕送辦

2016-09-20 19:47

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄海巡隊今天上午10點05分許於高雄西子灣至柴山海域，查獲高雄籍漁船「久盛」號於岸際違規拖網，船家利用發電機及蓄電池連接24伏特電纜線，輸送電力進行底拖作業，郭姓船長及1名印尼籍漁工遭逮捕。

高雄海巡隊傍晚表示，PP-3557艇於柴山外海2.3浬，發現「久盛」號違規於距岸3浬內拖網捕魚，立即實施登檢取締，郭姓船長坦承電魚，船上查扣魚獲總計共214公斤（蝦子89公斤、螃蟹16公斤、雜魚97.5公斤、章魚8公斤、蝦姑3.5公斤）及電纜線350公尺。

郭嫌（29歲）因違反漁業法第48條有關非法電魚規定，被移送高雄地檢署偵辦，若罪刑確立可處1年以上5年以下有期徒刑、拘役或併科15萬元以下罰金，而高雄海巡隊曾於今年7月16日於旗津及柴山外海查獲「永成號」等5艘漁船於近海拖網捕魚，2個月後又有漁船違法，凸顯漁民僥倖心態。