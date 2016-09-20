台中公園鳥居遭噴漆 藍天行動聯盟：與我們無關

2016-09-20 18:26

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市古蹟台中公園內的日治時代鳥居，今天（20日）上午運動民眾發現，被人用藍漆噴寫反日標語，包括「抗日尚未成功」、「同志仍須努力」，還署名「藍天行動」，台中市議員江肇國說，任何政治理念，都可以尊重，但不能污損毀壞具有歷史價值的公共建築，不過，藍天行動聯盟籌備處秘書長錢達說，此事與他們無關，他們也不知此事。

錢達說，藍天行動聯盟還在籌備中，尚未向內政部登記為人民團體，因此，如果有人冒用該聯盟的名字，他們恐怕告不成，不過，如果有人嫁禍或冒用名字，他們就必須澄清，針對鳥居噴漆一事，並非該聯盟所為，他們也不知此事。

立委黃國書說，18年前他發現鳥居傾倒於台中公園一隅，要求中市政府重視，才移到現在的地點展示，雖尚未登錄為古蹟，卻是中市深具歷史價值的珍貴文物，上面還有林烈堂、林獻堂等台中仕紳名字，卻因某些人認為是「日本遺毒」而破壞，他認為任何政治訴求，都不應以破壞污損具歷史價值公物來表達。

中市議員江肇國說，距離抗日與二次大戰已逾70年，還要喊「抗日尚未成功」，他尊重對方政治言論自由，不過，任何政治訴求，都不該破壞塗寫具古蹟價值的文物，台中公園的鳥居不是發洩政治思維的工具！

台中市政府今天傍晚也譴責此行為，中市警局已調閱監視器並現場採證，釐清噴漆動機，未來將進一步加強巡邏，維護台中公園設施與市民安全。

市府建設局指出，依「台中市公園及行道樹管理自治條例」第13條與第42條規定，在公園設施或樹木上劃刻或塗汙，可處1200至6000元罰鍰，如查獲違法者，則將依法處罰。