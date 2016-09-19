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劉益宏告發偽造文書 楊偉中：歡迎法律來檢驗

名嘴劉益宏（圖）今向台北地檢署告發，指控楊偉中涉偽造文書；楊偉中回應：歡迎法律來檢驗。（記者錢利忠攝）

2016-09-19  15:31

〔記者楊淳卉／台北報導〕名嘴劉益宏今天下午赴台北地檢署按鈴告發不當黨產處理委員會委員楊偉中在行政院人事資料上學歷有假，恐涉偽造文書。楊偉中今天下午受訪回應，劉有他告的自由，也歡迎法律來檢驗，沒有特別回應。

楊偉中表示，按照他提供的資料，已經講得很清楚，「歡迎司法澄清這件事情。」

劉益宏今赴台北地檢署告發楊偉中偽造文書。他表示，楊偉中曾當發言人及名嘴，其學歷到底是不是真的，怎麼無法向社會大眾交代呢？為此要告楊偉中偽造文書，法院應該要去查，告發人只是幫法院發現真實。

楊偉中本月6日曾針對外界爆料其學歷造假一事，在臉書上提出回應，指其未辦理離校手續，依照校方規定，未完成離校手續者可以申請取得英文碩士學位證明書；他也沒有提供不實的人事資料給行政院和不當黨產處理委員會，委員沒有學歷要求，院方也沒索取過相關資料，何來偽造文書罪之有？

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