五股市區烤肉爆近30人街上亂鬥 2人送醫
2016-09-19 08:51
〔記者曾健銘／新北報導〕新北市五股區四維路，今日凌晨1時許發生民眾鬥毆事件，新北市消防局及蘆洲分局獲報趕赴現場，發現其中1方已逃逸無蹤，現場2名年約30歲的男子遭毆傷，其中1人頭部有撕裂傷，鮮血直流，所幸2人緊急送醫搶救後無生命危險。
警方初步調查，案發現場為機車出租店家，當時店家內有10多人正在烤肉，據店家指稱，當時門口突然來了20多名不明人士叫囂辱罵，雙方一言不合就打了起來，警方隨即出動快打部隊到場，但其中1方已逃逸無蹤。
受害店家向警方表示，完全不認識對方，平時也沒有與人結怨，不清楚為何無故遭嗆聲毆打，但語帶保留，警方不排除為尋仇，目前已調閱監視器畫面，循線追查涉案1方到案說明。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 急診室罕見病例！他吃完蛤蠣開始不斷射精...
- 冷眼集》歷史上從不缺這種人
- 台股開盤上漲101.11點 報9003.41點
- 當我隨便睡嗎？ 女控性侵告不成
- 鐵路高架化 民眾合唱向車站道別
- 污染環境擾亂交通 神壇放炮挨罰
- 哈佛商學院報告 美政治僵局 拖累經濟
- 踩泡麵虐母入眠 孽子重判
- 阿里山少了中客 鄉民驚呼：風景優美如畫
- 徐國勇換跑道 王鴻薇提醒這位律師當心
- 權威認證！ 珍古德：川普行為就像黑猩猩
- 中職運彩1680 一起看棒球一路發（9/18賽果）
- 否認言承旭、百億男 林志玲嘆「對的人」迷路
- 掰了泰勒絲後 「洛基」艾美獎抱緊「她」8秒
- 楊丞琳闖愛情迷宮 後悔舊愛遙指邱澤
- 吳可熙洗碗激發演技 技拚奧斯卡影后
- 陳金鋒引退 爆滿200「52」球迷道別
- 中職》陳金鋒雕像1400萬？ 專業鄉民這樣報價...
- 市長法會祈福 肯定九天陣頭爭光
- 劉在錫尬EXO當舞王 視歌笑奪冠
- 〈熱門族群〉iPhone7預購超熱烈 大立光攻勢再起
- 鍾旻瑞／【閱讀小說】觀看流星的正確方式〈下〉
- 猿52號退休 永遠屬於鋒哥
- Kid沒愛情會死 被迫認愛許維恩
- 〈婚姻研究院〉愛上韓國歐巴
- 被逼讓座他當眾脫褲... 婦人閉嘴網友拍手叫好
- 竹市》武陵路拓寬 往來竹科不回堵
- 他抓迷你龍卻看到浮屍 往來玩家行為讓他超感慨
- 自由廣場》中部無災 菜價不該高漲
- 天幕球場近住宅區 議員憂噪音擾民
- 鋒砲大家談 曾文誠︰場上土地公
- 自由廣場》林全應派員「政經」釋疑兆豐案
- 台東灌溉圳路受損 至少要修1週
- 〈異同OPEN講〉同性婚姻法 選票實力先拿出
- 北市府2億打造納骨塔 才4年外牆脫落
- 漁船油污清除 西子灣恢復碧綠
- 北韓核試挑釁 美日南韓共同譴責
- 〈折翼少年〉有夢想就有力量
- 曾沛慈大爆痘 陳艾熙腫慘了
- 求售東京大樓 中投：7月已流標
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：五股市區烤肉爆近30人街上亂鬥 2人送醫
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分