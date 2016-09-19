五股市區烤肉爆近30人街上亂鬥 2人送醫

2016-09-19 08:51

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市五股區四維路，今日凌晨1時許發生民眾鬥毆事件，新北市消防局及蘆洲分局獲報趕赴現場，發現其中1方已逃逸無蹤，現場2名年約30歲的男子遭毆傷，其中1人頭部有撕裂傷，鮮血直流，所幸2人緊急送醫搶救後無生命危險。

警方初步調查，案發現場為機車出租店家，當時店家內有10多人正在烤肉，據店家指稱，當時門口突然來了20多名不明人士叫囂辱罵，雙方一言不合就打了起來，警方隨即出動快打部隊到場，但其中1方已逃逸無蹤。

受害店家向警方表示，完全不認識對方，平時也沒有與人結怨，不清楚為何無故遭嗆聲毆打，但語帶保留，警方不排除為尋仇，目前已調閱監視器畫面，循線追查涉案1方到案說明。