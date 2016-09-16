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台南員警上吊自殺 分局全力協助家屬處理後事

2016-09-16  16:57

〔記者林孟婷／台南報導〕台南市永康警分局永康派出所六十一年次黃姓員警，疑因感情因素，今日上午被發現在租屋處上吊自殺，在出事前，所內同仁看黃員心情悶悶不樂，還不斷開導黃員要想開一點，沒想到仍傳出憾事。

永康警分局表示，黃男是警校一四二期警員班畢業，曾在大灣派出所服務多年，去年調至永康派出所服務，個性開朗風趣、工作表現認真，對地方事務、公益活動相當熱心。

但最近黃員疑因為情所困、心情大受影響，所內主管見狀曾開導他，黃員十三日上午上班沒多久後，向主管表示最近與交往的女友感情出現問題，「對方電話不接，傳Line也是已讀不回」，表示因為心情不佳、無法服勤，想要請假兩天。

永康派出所長劉展志關心黃員狀況，還曾傳Line給黃員，要他心情放開不要亂想、好好休假調適心情，黃男還回「知道」，但沒想到仍傳出憾事。

永康警分局長李西河等多位主管親自關懷家屬，指派專人與其家屬作為聯繫窗口，分局全力協助家屬處理後事事宜。

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  • 疑因感情因素，永康派出所黃姓員警在租屋處上吊自殺。（記者林孟婷攝）

    疑因感情因素，永康派出所黃姓員警在租屋處上吊自殺。（記者林孟婷攝）

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標題：台南員警上吊自殺 分局全力協助家屬處理後事


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