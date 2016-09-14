論文代寫歪風盛 週刊爆：業者聘教授寫1篇收12萬
2016-09-14 07:21
週刊報導指出，國內有業者專門提供代寫碩博士論文的服務，一篇完整的論文收費高達12萬5000元。（資料照，記者羅欣貞攝）
〔即時新聞／綜合報導〕國內論文代寫歪風盛行，有週刊報導指出，有業者專門提供代寫碩博士論文的服務，且集團內負責代寫論文的寫手，全來自國立大學的教授與講師，一篇完整的論文收費高達12萬5000元，業者更聲稱已代寫過上千篇論文。
據《壹週刊》報導，國內有論文代寫集團透過網路招攬生意，集團旗下擁有橫跨各領域的教授，人數高達上百位，還提供日、法、德等6國語言的服務。民眾只要提供論文的頁數、研究方法、格式、參考資料等給對方，業者就安排老師進行撰寫作業，一篇完整論文收費高達12萬5000元，還強調若涉及抄襲就會全額退費，該集團聲稱已代寫至少上千篇論文。
報導也提到，論文代寫歪風其實也在私人企業盛行，許多大老闆順應潮流攻讀在職專班碩士學位，但平常課業與論文都是由助理幫忙。另外，國內律師指出，業者用廣告、口述方式引誘代寫論文，依據學位授予法規定，可處20萬至100萬元罰鍰，並可累計處罰，至於委託代寫者則可註銷學位。
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