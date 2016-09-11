外傭悲歌！《我就要你好好的》台版變這樣...

台中謝姓男子性侵印尼籍女看護，登上印尼媒體。（資料照，記者張瑞楨翻攝）

2016-09-11 10:27

〔即時新聞／綜合報導〕台中市一名印尼籍女看護工，遭雇主謝姓男子性侵，為自保而用手機拍下犯案過程，錄影畫面被傳到印尼媒體，以「台灣雇主強姦」（TKW Taiwan Ini Diperkosa Majikannya）的斗大標題報導，讓台灣人虐待東南亞移工的情形「丟臉丟到國外」。多名移工接受媒體採訪，吐露自己各種受虐的經驗。

根據《蘋果日報》報導，23歲的印尼籍安娜表示，「真心希望所有僱主能以同理心對待我們。」她來台2年換過4任雇主，其中一任是在南投民宿負責打掃，每天從早上6時工作到晚上11時，三餐以泡麵果腹，曾經累到昏倒送醫。

30歲的菲律賓籍馬莉貝拉則表示，她來台6年，曾受一名媽媽聘雇，照顧其半身不遂的兒子，情況就像電影《我就要你好好的》，但不同的是，她白天工作時會被摸屁股，晚上睡覺時也會被亂摸，向雇主媽媽反映卻沒有結果，只好向外勞諮詢保護專線求助，仲介才幫她換僱主。