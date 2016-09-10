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男子改造槍販售牟利 帶女友躲摩鐵遭逮

2016-09-10  18:22

［記者方志賢／高雄報導］高雄29歲徐姓男子，今年1月因改造槍械被逮，遭法院羈押4個月交保後，仍重操舊業改造手槍，販售牟利，警方9日在鳳山某汽車旅館逮獲徐男，並查扣3把改造手槍、19發子彈、3包安毒及改造工具一批。

警方表示，徐男（有槍砲、毒品等前科），今年1月因改槍被警方查獲，遭法院羈押4個月，5月交保出獄後，仍改造槍械對外兜售，為躲避警方查緝，徐男帶著20歲黃姓女友，入住高雄各汽車旅館過夜，並暗中改造槍械。

高雄市三民一警分局偵查隊得知，徐男與女友入住鳳山區某汽車旅館，於是在外埋伏，9日上午趁徐嫌和女友尚未退房，持搜索票進屋搜索。

警方當場在房內搜出改槍工具一批、一把改造的巴西手槍，19發子彈，另在沙發椅底下搜出一把掌心雷改造槍，以及一小包K他命、3小包安非他命。警方隨後又在徐嫌林園區的住處，搜獲一把掌心雷改造槍及一批改造工具。

徐嫌否認改造槍枝，販賣牟利，辯稱槍是為防身，查獲的毒品是他自己施用，與女友到汽車旅館約會，沒想到竟連累到女友，警方訊後依毒品及槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

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  • 徐男（中）改槍販售牟利遭警逮獲。（記者方志賢翻攝）

    徐男（中）改槍販售牟利遭警逮獲。（記者方志賢翻攝）

  • 警查扣改造槍械及工具。（記者方志賢翻攝）

    警查扣改造槍械及工具。（記者方志賢翻攝）

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