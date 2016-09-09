兆豐銀涉洗錢案 北檢約談並搜索蔡友才住處
2016-09-09 14:34
〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦兆豐銀違反美方反洗錢案，今天重大刑案專組主任檢察官周士榆親自指揮檢察事務官及台北市刑警大隊，兵分5路搜索兆豐金前董事長蔡友才等5人住處及辦公室，約談蔡友才等5人，目前僅蔡友才被列為偵字案被告，另4人暫列證人，現仍在訊問中。
檢方先前已3度傳喚蔡友才，分別釐清兆豐銀2月收到美方金檢報告，蔡友才隔月閃辭有無關聯，以及蔡首次遭傳喚前，與前財政部長張盛和餐敘有無涉及串證等疑點。
前天（9月7日），北檢第3度約談蔡友才，中午12點多訊後請回，蔡面帶微笑，未回答記者提問。據了解，針對連日來各媒體報導有關兆豐案的內情，檢辯雙方曾對各媒體報導的內容及真實性激烈交鋒。
針對金管會日前提出兆豐案的6大缺失，調查報告中點出美國紐約州金融服務署出具金檢報告後，兆豐銀總行仍未派員赴美溝通，且未立即通報董事會等，顯示時任董座蔡友才該負最大責任。
至於蔡的繼任者徐光曦，前年8月即離開兆豐金，NYDFS是在2015年首季對兆豐銀紐約分行進行金檢，報告於2016年2月出爐，相關時間點皆與徐沒關係。
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