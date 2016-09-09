誆稱營區龍柏樹頭釀病變 士官督導長找士官挖走被訴

2016-09-09 12:52

［記者鄭淑婷／桃園報導］37歲黃姓士官督導長在國防部憲兵指揮部服役期間，覬覦桃園市龍潭區陸軍司令部勤務營營區內的高價龍柏，104年4月間向營部連薛姓連長誆稱，軍官俱樂部旁一棵龍柏樹頭還沒挖，要趕快挖，不然殘留樹頭易造成土壤病變，恐影響其他樹木生長，他可以出動憲兵連人力幫忙，遂找來4名上士、下士挖走龍柏樹頭，並裝入黑色塑膠袋中運出營區，桃園地檢署檢察官偵結依陸海空軍刑法竊盜罪嫌起訴黃男。

起訴指出，依照軍方規定，營區內的龍柏屬於高價值樹種，縱使枯死或倒下，樹幹或樹頭仍需列管入庫，並由營部連造冊管理，不得任意竊為己有，黃男等同明知故犯，104年4月間先向薛姓連長誆稱龍柏樹頭還沒挖恐釀病變，憲兵連可派人力支援開挖，隨後找來黃姓上士及鄭姓、陳姓、鄭姓下士共4人，於4月14日下午開挖樹頭，當晚就以黑色樹膠袋包裹運出營區，載到觀音工業區一處工寮，交給自稱是退役軍人的葉姓男子。

黃男否認有竊取龍柏樹頭，辯稱挖樹頭是薛姓連長與他協調，載到工寮的是廢棄石綿板非龍柏樹頭；不過，黃男供詞被黃姓、陳姓、鄭姓3名士官推翻，3人證稱受黃男指示挖樹頭，挖起後一起搬上車、一起載到工寮；薛姓連長也證稱，事後黃男還曾電詢他：「還有沒有龍柏樹頭。」

國防部陸軍司令部案件調查報告指出，清查存放在營區憲兵連的龍柏樹頭，確認軍官俱樂部旁龍柏樹頭被挖起後並未入庫，檢察官偵結依陸海空軍刑法竊盜罪嫌起訴黃男。