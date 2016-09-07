這次不騙錢而是騙金飾 警埋伏逮車手
2016-09-07 16:40
〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣一名李姓婦人依假冒檢察官的詐騙集團指示，交付金飾一批及提款卡，並告知密碼，結果歹徒食髓知味，再索取75萬元鑑定費，所幸經行員發現有異報案，警方昨天現場埋伏；沒想到，28歲翁姓車手一度拿安全帽攻擊員警，但最後還是被圍捕送辦。
竹北警分局表示，60歲李姓婦人昨天上午接獲假冒台北地檢署檢察官來電，誆稱婦人因涉及販毒案件，須交付黃金供鑑定以資證明非屬贓物，且以「偵查不公開」為由，指示李婦不得告知他人，婦人隨即依指示，交付詐騙車手金戒指11個、金項鍊3條及提款卡，並告知提款卡密碼。
詐騙集團得手後，食髓知味，下午再來電宣稱該批金飾需經過鑑定，要李婦再交付75萬元鑑定費；李婦前往湖口鄉台灣企銀欲提領款項，行員懷疑婦人遭詐騙，向湖口分駐所報案。
警方表示，李姓婦人前往指定地點欲交付現金，竹北分局便衣員警林暉原、蔡明哲現場埋伏，不久翁姓車手現身向李婦招手，員警上前逮捕時，翁男見狀想要掉頭離去，被婦人拉住後背包，重心不穩跌坐在地上，但起身後隨手拿起路旁機車上的安全帽攻擊員警，企圖掙脫，但仍被支援警力圍捕，並當場起獲金戒指及1萬3700元。
翁嫌落網後坦承，接獲上游指示收取金飾及提款卡，並盜領10萬元，其中8萬5000元和金飾都已交給詐騙集團，其餘是他的報酬。訊後，警方將全案依詐欺罪嫌移送新竹地檢署偵辦。
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