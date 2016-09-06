《劣油風暴》桂冠提告頂新、正義 法院判賠535萬

2016-09-06 17:44

〔即時新聞／綜合報導〕正義豬油等油品於2014年爆發劣油事件，向正義公司購買油品的桂冠實業也捲入劣油風暴中，因此向頂新、正義提告求償，新北地院今判決頂新、正義須賠償桂冠535萬餘元。

桂冠實業自2013年起購買正義公司的酥油、豬油等製作食品，但正義豬油等油品在2014年10月爆出劣油事件，桂冠也因此捲入劣油風暴，桂冠除將相關產品下架報銷、賠償給退貨的消費者、通路商等，也向頂新、正義提告求償，主張損失共計585萬餘元。

《蘋果》報導指出，頂新、正義等被告雖辯稱越南大幸福油品沒問題，可供人食用，但新北地院指出，大幸福公司根本沒在越南獲得從事食品生產經營的許可，頂新、正義卻購買無法證明為可製成食品豬油的原料油，並交給正義製作販售「豬油」油品，已有過失，法院認為頂新、正義均有賠償責任，今判頂新、正義須賠償桂冠535萬餘元。

報導提到，因桂冠無法證明魏應充、何育仁兩人，明知原料油品有問題還製造、販售，判魏、何二人無須連帶賠償。