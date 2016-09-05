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非法改裝車擾人 淡水警掃蕩稽查

警方日前深夜在淡水街頭進行稽查（記者游承霖翻攝）

2016-09-05  11:51

［記者游承霖／台北報導］噪音OUT！部分民眾擅自改裝機車，並拆除消音設備，不但危及行車安全，轟隆隆的呼嘯聲更影響民眾安寧，新北市淡水警分局為保障居民行車安全及居住安寧，將會同環保局、監理單位進行不定時聯合稽查抽檢，加強取締改裝排氣管等違規。

部分機車騎士為凸顯個人喜好、耍酷，任意改裝車輛或拆除消音器，影響民眾生活安寧，淡水警方為遏止汽機車不當改裝的歪風，日前深夜在淡水區民權路執行改裝車輛稽查及噪音檢測，針對假日及深夜駕駛非法改裝的車輛進行稽查。

共計告發拆除消音器製造噪音車輛6件，依違反道路交通管理處罰條例第43條第五款規定，可處罰6000元以上24000元以下罰鍰；另取締排氣管規格不符車輛5件，依本法第16條第二款規定，可處罰900元以上1800元以下罰鍰。

淡水警分局交通組組長陳重華呼籲車主不要任意改裝車輛排氣管，製造巨大噪音擾民安寧，以免遭到取締受罰，跟自己的荷包過不去；另外警方也會對機車排氣管上揚的翹管拍照取締，排氣管尾端的出口，應低於車牌下緣，避免廢氣直襲後面機車騎士影響行車安全。

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    警方日前深夜在淡水街頭進行稽查（記者游承霖翻攝）

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