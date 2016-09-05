程序重於人命？ 民眾質疑醫院旁墜樓沒人理
2016-09-05 00:11
〔記者余衡／新北報導〕新北市三峽區復興路今晚8點左右發生民眾墜樓，34歲邱姓男子疑從路旁大樓16樓墜落，先撞擊路旁超商的物流車再摔落路旁，除造成交通打結還引來群眾圍觀，署名「張晴芹」的網友錄下現場影片上傳臉書粉絲團「我是三峽人」，他質疑：「現場距離恩主公醫院不到100公尺，竟然還要等救護車來？」還怒批「是生命重要還是程序重要？」
影片張貼後引發網友熱烈討論，但多數網友力挺警察，認為警方跟醫護人員各有專業，警察本份是維持現場避免遭到破壞，並沒有受過專業急救訓練，許多網友還反問PO文者既然有時間錄影，怎麼不跑進醫院找人幫忙？也有網友指出事故發生在醫院外，醫護人員在到院前本來就難以查知患者狀況。
三峽警方回應指出，發生墜樓案依規定要先通報119，由專業救護人員到場處理，若擅自搬動或攙扶可能造成更嚴重的傷害，本案第一時間已經轉知救護車趕來並未推卸責任。
新北市消防局也指出，報案系統在晚間7點58分接獲出勤，9分鐘內就到達現場，並無民眾所說的經過近20分鐘，現場同時還有1名休假經過的新竹縣消防人員、2名從恩主公醫院下班的醫師及1名護理師，共4人加入搶救行列後，立即將患者推往急診室。
警方表示，由於當時車輛都在停等紅燈，研判邱男並未遭車輛輾過，但經急救後仍宣告不治，目前警方還在了解邱男墜樓原因。
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