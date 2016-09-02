詐騙機房「鱷魚返鄉」 回台藏身別墅重起爐灶
2016-09-02 17:20
高級農舍成為詐騙機房。（記者楊政郡攝）
［記者楊政郡／台中報導］法務部調查局發現跨境電話詐騙機房，因為中國搶人犯，已有「鱷魚返鄉」趨勢，中部機動站及彰化地查站1日在彰化縣福興鄉，查獲一處大型農村別墅設置詐騙機房，查獲以范姓男子為首集團成員15男1女，查扣電腦、電話機、教戰手則、網路閘道器、大陸民眾基資等資料，全案移送彰化地檢署偵辦。
該詐騙機房成員盧佑昌，就是去年涉嫌以電話詐騙人在中國大陸之台灣藝人俞小凡而遭移送偵辦，竟然短期間又另起爐灶。該詐騙機房在田野間、隱密性極高、獨門獨戶別墅。嫌犯超過一半都有詐欺及毒品前科，是一犯再犯的電話詐騙老手，多數成員有出入境東南亞，也是涉嫌從事跨境電信詐欺，顯然這批鱷魚又回國了。
調查員指出，該機房約7月底設置，行騙1個多月，現場未查獲現金，成員依任務分工編組，分別扮演一線、二線及三線角色，分別假冒電信客服人員、公安或警察、檢察官或金融監理人員等身分，透過所架設之網路電信平台向不特定中國大陸民眾肆行電話詐欺，法手都是如出一轍。本案范男是金主身分，也是幕後主謀。
專案人員攻堅搜索時試圖湮滅證據破壞電腦等證物，相關電磁紀錄將速送本局資通安全處鑑定，以清查詐騙金額，大陸金融帳戶及民眾基資等亦將透過兩岸共同打擊犯罪及司法互助協定，協請大陸方面查證受害人。全案報請彰化地檢署莊佳瑋檢察官偵辦。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 新生開學就讓家長不爽？這張學生名冊引熱議
- 15年終成獨孤求敗！ 這個線上遊戲玩家只剩他一人…
- 非蘋陣營新智慧錶 更美
- 馬桶都是血 阿沁嫩妻懷胎2周流產
- 亞諾法中國新廠明年投產
- 守護失智老人 高齡記憶整合開診
- 小小說 依賴粉絲團
- 「開放台電」研究結束 結案報告上網公開
- 中信女子公開賽》一洞打爆 盧曉晴掉出前段班
- 釣蝦到底可不可以吃？他專業回文獲鄉民讚爆
- 中職》林哲瑄回傳球太準 一次丟中2個人（影音）
- 錦雯2度挨告妨害名譽 無奈「說實話是我的習慣」
- 彭淮南：榮譽屬全體國民 不屬個人
- 不希望遊客吃完肉包就走人 東河鄉要學習轉變
- 新豐魚群暴斃惡臭 水利會允處理
- 不靠嘴巴靠表情！「五月天」他最會撩妹
- 立院新會期報到 黃偉哲搶第一
- 自由廣場》流浪貓笑看肥貓上街頭
- 查樂陞併購案 高檢署反禿鷹小組拜會櫃買中心
- 劉思荻挑戰歌舞劇 大談三角戀
- 勝利藏在細節裡 犀沒浪費猿3誤
- 司院人事提名咨文送立院 許宗力提司改4觀點
- 翔絮芭蕾舞團 讓法國看見台灣
- MLB》Z魔神重返前東家？道奇有意找回葛蘭基
- 你分得出來嗎？梁朝偉拍片同框替身超激似
- 驚世夫妻下檔後 王世均住院10天瘦一圈
- 日擬修民法 18歲就算成人
- 嘉縣新畜牧場自治條例草案 今遭退回重審
- 學生反黑箱課綱判有罪 教長籲和平理性參與審議
- 亞洲青棒賽》首局就打10分 提前扣倒香港
- 台東市公所抽水肥服務 暫停
- 供給吃緊 南亞科、華邦電、威剛吃補
- 解決水問題 溪頭建配水池加壓站
- 政府部門屢次侵權 鍾孟舜：最低階的錯誤
- 《百變天后 靚顏嫩步》珍妮佛勞倫斯 ‧伏地挺身
- 迎新海報現「孝男、孝女」 校方挨轟急撤改123
- 女高中生對蔣銅像比中指 作家嗆「卒仔」引爭論
- 持「台灣」布條被扯毀 大學生告棒協
- 宏利人壽LPGA菁英賽》崔琦拉首回合暫居領先 徐薇淩並列第6
- 魔獸世界大玩在地梗 角色竟說「把惡魔關好關滿」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：詐騙機房「鱷魚返鄉」 回台藏身別墅重起爐灶
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分