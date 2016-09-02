詐騙機房「鱷魚返鄉」 回台藏身別墅重起爐灶

高級農舍成為詐騙機房。（記者楊政郡攝）

2016-09-02 17:20

［記者楊政郡／台中報導］法務部調查局發現跨境電話詐騙機房，因為中國搶人犯，已有「鱷魚返鄉」趨勢，中部機動站及彰化地查站1日在彰化縣福興鄉，查獲一處大型農村別墅設置詐騙機房，查獲以范姓男子為首集團成員15男1女，查扣電腦、電話機、教戰手則、網路閘道器、大陸民眾基資等資料，全案移送彰化地檢署偵辦。

該詐騙機房成員盧佑昌，就是去年涉嫌以電話詐騙人在中國大陸之台灣藝人俞小凡而遭移送偵辦，竟然短期間又另起爐灶。該詐騙機房在田野間、隱密性極高、獨門獨戶別墅。嫌犯超過一半都有詐欺及毒品前科，是一犯再犯的電話詐騙老手，多數成員有出入境東南亞，也是涉嫌從事跨境電信詐欺，顯然這批鱷魚又回國了。

調查員指出，該機房約7月底設置，行騙1個多月，現場未查獲現金，成員依任務分工編組，分別扮演一線、二線及三線角色，分別假冒電信客服人員、公安或警察、檢察官或金融監理人員等身分，透過所架設之網路電信平台向不特定中國大陸民眾肆行電話詐欺，法手都是如出一轍。本案范男是金主身分，也是幕後主謀。

專案人員攻堅搜索時試圖湮滅證據破壞電腦等證物，相關電磁紀錄將速送本局資通安全處鑑定，以清查詐騙金額，大陸金融帳戶及民眾基資等亦將透過兩岸共同打擊犯罪及司法互助協定，協請大陸方面查證受害人。全案報請彰化地檢署莊佳瑋檢察官偵辦。