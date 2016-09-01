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中和烘爐地驚傳母攜2幼子燒炭 警方拉封鎖線調查

2016-09-01  00:09

〔記者徐聖倫、陳薏云／新北報導〕今晚11時許，中和區烘爐地停車場驚傳母攜2幼子車內燒炭自殺，民眾路過驚嚇報警，警消到場時車內母親及1男童1女童皆已屍體僵硬，明顯死亡，警方目前已到場拉起封鎖線調查。

據了解，車上母親帶著5歲女童、2歲男童燒炭自殺，警消到場時立即破窗救援，但發現3人早已屍僵，無力回天，副駕駛座腳踏板上還放著已燃燒殆盡的炭盆。警方正在現場調查，並釐清死者身分、輕生原因。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
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  • 中和區烘爐地停車場驚傳母攜2幼子車內燒炭。（民眾提供）

    中和區烘爐地停車場驚傳母攜2幼子車內燒炭。（民眾提供）

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標題：中和烘爐地驚傳母攜2幼子燒炭 警方拉封鎖線調查


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