中和烘爐地驚傳母攜2幼子燒炭 警方拉封鎖線調查

2016-09-01 00:09

〔記者徐聖倫、陳薏云／新北報導〕今晚11時許，中和區烘爐地停車場驚傳母攜2幼子車內燒炭自殺，民眾路過驚嚇報警，警消到場時車內母親及1男童1女童皆已屍體僵硬，明顯死亡，警方目前已到場拉起封鎖線調查。

據了解，車上母親帶著5歲女童、2歲男童燒炭自殺，警消到場時立即破窗救援，但發現3人早已屍僵，無力回天，副駕駛座腳踏板上還放著已燃燒殆盡的炭盆。警方正在現場調查，並釐清死者身分、輕生原因。

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