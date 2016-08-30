涉非法持有「冰毒」 又4名台人遭印尼判死

2016-08-30 20:03

〔記者呂伊萱／台北報導〕繼去年11月印尼法院首度判處涉毒台嫌死刑後，上週三又有4名台灣人，因持有甲基安非他命，遭雅加達地方法院判處死刑。先前遭判死的3名台人，則正在研究是否提起非常上訴。

去年11月，4名台灣人涉嫌持有26公斤的「冰毒」（甲基安非他命），遭印尼警方逮捕。雅加達北區地方法院於8月24日判決5名毒販死刑，其中包括4名台灣人。全案仍可上訴。

另3名台灣人亦於前年因涉夾帶安非他命闖關進入印尼，去年11月時被印尼最高法院判決死刑定讞，這是印尼首度判處台嫌死刑。外交部亞太司副司長林恩真今早在外交部例會中表示，3名當事人有意願提起非常上訴，目前正在研究中。我方提供律師人選建議與相關協助。據了解，此案可能在今年內行刑，林恩真對此回應，不清楚具體日期。

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