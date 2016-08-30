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個人財產被查扣 魏應充聲請返還遭駁回

2016-08-30  17:34

〔記者王定傳／新北報導〕味全前董事長魏應充涉及混油案，一審被判刑4年，檢方因此聲請查扣味全8200萬餘元犯罪所得，味全反對，並提出大華銀行台北分行出具的承諾書，及位於內湖區東湖段2430坪土地替換，鑑價1億1753萬餘元，檢方也同意，智慧財產法院裁准，但由於價值高過犯罪所得，未來若執行範圍須限於8200萬餘元內。

此外，魏應充聲請返還本案爆發後，被檢方查扣的個人財產，如28筆土地、股票、存款等。

智財法院合議庭認為，本案仍在審理程序尚未確定，查扣物有隨訴訟程序發展，有調查事證必要，為確保日後需要，及保全將來沒收執行可能，仍有暫予扣押，供調查魏應充所涉犯罪情節必要，裁定駁回。

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  • 圖為味全前董事長魏應充（左）在律師余明賢（右）陪伴下步出法庭。（資料照，記者陳慰慈攝）

    圖為味全前董事長魏應充（左）在律師余明賢（右）陪伴下步出法庭。（資料照，記者陳慰慈攝）

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