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38歲士官長上吊自殺被國一兒發現 疑似有經濟壓力

2016-08-30  17:47

〔即時新聞／綜合報導〕一名於高雄陸軍步兵訓練指揮部服役的江姓士官長，今上午8點多被國一的兒子發現，於中正預校職務宿舍客廳內上吊自殺，送醫急救仍宣告不治，據步指部指出，該名士官長曾因精神方面問題被列為輔導對象。另有消息則指出，江姓士官長和妻子育有2子2女，加上100多萬的房貸，疑似有經濟壓力，但確切的輕生原因仍有待釐清。

步指部：江姓士官長曾因精神問題就醫

今上午8點多38歲的江姓士官長於中正預校官舍寢室裡疑上吊自殺。目前就讀國一的兒子在上學前發現此事，趕緊告知媽媽並報警處理，士官長於8點半被送國軍高雄總醫院急救，10點15分時仍宣告不治。

《中央社》報導，步指部指出，該名士官長曾因精神方面問題在國軍高雄總醫院就醫，並被部隊列為輔導對象，近日休假4天在宿舍與家人共處，沒想到今天卻發生憾事。

《聯合報》報導，陸軍步兵訓練指揮部政戰主任盧永森說，江姓士官長平日表現良好，軍旅生涯零處分，對工作要求高，和妻子共同撫養4名小孩，分別就讀國中、小。

《聯合報》報導提到，士官長薪水一個月約5萬7千多元，江姓士官長不僅要撫養4名孩子，還有100多萬的房貸，疑似有經濟壓力，不過確切的輕生原因仍有待釐清。

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  • 一名於高雄陸軍步兵訓練指揮部服役的江姓士官長，今上午8點多被國一的兒子發現，於中正預校職務宿舍客廳內上吊自殺，送醫急救仍宣告不治。圖為預校校門。（資料照）

    一名於高雄陸軍步兵訓練指揮部服役的江姓士官長，今上午8點多被國一的兒子發現，於中正預校職務宿舍客廳內上吊自殺，送醫急救仍宣告不治。圖為預校校門。（資料照）

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