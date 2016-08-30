窮得發慌 2度行搶都失敗只好吃牢飯
2016-08-30 12:46
［記者楊政郡／台中報導］張男有老婆及2幼子，但經濟困窘屬中低收入戶，今年5月12日凌晨1時許，到太平區某家全家超商，持刀架住店員脖子，但被店員扯掉菜刀，他匆忙逃回家，可是沒錢日子過不下去，持另把菜刀再出門，至同區一家統一超商，同樣持刀抵住店員頸部，又遇店員反抗搶奪菜刀，張嫌一緊張往外逃，2次行搶失敗，只好吃牢飯，台中地院依強盜罪判4年2月。
判決書指出，33歲張男是中低收入戶，有配偶及2幼子待撫養，需錢孔急，今年5月12日凌晨決定持菜刀行搶，騎上機車到太平區大源十八街全家超商，拿出菜刀從店員背後抵住脖子，但是他不敢用力，只要求店員指出錢在何處，但賴姓店員出手抓住張嫌持刀的右手，張嫌一時緊張菜刀掉了，2人都一起要搶菜刀，但賴員動作快先搶到，張男趕緊奪門而逃。
賴員大喊搶劫，引來2名路人也加入圍捕，張嫌騎上還未熄火的機車逃逸，回到家後感嘆自己沒路用，沒錢日子還是過不下去，又拿了另把菜刀再出門，這次到太平區大源二街某統一超商，也是持刀從店員背後架住脖子，這次稍微增加力道，吳姓店員脖子已被劃出5公分淺層傷口，高喊搶劫，但吳姓店員反抗，把張嫌的右手撥開又上前要搶菜刀，發現不好惹，張嫌又選擇逃離而未遂。
警方根據監視器畫面鎖定張嫌，並到他家搜出菜刀、安全帽、衣物及口罩等做案工具，罪證明確。
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