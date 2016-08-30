跟女友吵架 男跳華翠橋命大輕傷
2016-08-30 00:24
〔記者余衡／新北報導〕連接新北市板橋區及台北市萬華區的華翠大橋，深夜10點半左右傳出民眾墜橋意外，24歲龔姓男子自稱與女友吵架後，從近3層樓高的華翠橋引道跳下，墜落縣民大道馬路上，所幸墜落時疑先撞擊停放路旁的機車，經座墊海棉緩衝命大僅受輕微骨折，送醫急救後沒有生命危險，但仍在醫院觀察中，詳細事發經過仍待警方釐清。
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