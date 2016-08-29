開學了！屏警護童專案 提醒「抓寶」要小心
2016-08-29 18:18
〔記者葉永騫／屏東報導〕高中職以下學校今天開學了，屏東縣警方在開學第1天立即執行護童專案，保障國小以下學童在上、下學路口的交通安全，也請學生們收心，在玩寶可夢時也一定要注意安全。
今天是高中職、國中、國小正式開學，屏東警方即日起執行護童專案勤務，於學童上、下學時段，由各警分局的分、駐派出所負責轄區內學校交通疏導，並做好保護學童安全維護工作，讓學童上、下學的交通能夠安全，並配合學校導護志工、老師進行交通疏導，要求駕駛人在進入學校區域放慢車速，及留意過馬路的學童及路人。
縣警局表示，由於暑假期間寶可夢遊戲相當風行，造成許多交通的亂像及事故，有人亂停車、騎乘汽機車時還在玩，這些行為都相當的危險，因此警方也派人進入校園內宣導交通安全宣導，要求在路上不要邊走邊玩，玩寶可夢等遊戲時一定要注意遵守交通安全。
屏東警分局長張樹義下令執勤員警要一併宣導載送學童的家長在接送孩童上、下學時，不要併排停車或影響其他用路人行的安全，他也派遣警力結合導護老師、志工，協助學校周邊交通疏導及違規停車之勸導取締，讓駕駛人看到員警出勤執法後，降低車速及遵守交通規則。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 台灣第一隻 碩士漁民養出6尾斤本土大草蝦
- 4前主席聚首 傳吳伯雄哽咽「怎會慘到這地步？」
- 黃明志爆拘留所黑幕 外勞疑染肺癆快咳死
- 陳大天首直播 大爆自己是完美工具人
- 自由廣場》專做中國團 當然風險自負
- 花蓮市長補選後 加料演出… 段宜康為「鄙視」選民道歉 徐榛蔚促辭立委
- 少子化衝擊 澎湖2國小1名新生1所掛零
- 潘美辰驚傳嚴重摔傷 左臂恐有癱瘓之虞
- 蔡健雅認愛新歡 甜讚是不是很帥
- 「愛犬惹的禍」 女星臉都丟光了
- 馬英九登頂玉山 山友爆：可能搭專車「偷呷步」
- 「啡嚐人情味」 高中女「鏡看」國姓風情
- NBA》詹寧斯推特引戰 「寧當歐里也不當無冠大嘴」
- 夜市小吃高油鹽 淺嚐保健康
- 張芸京耗百萬求發片 感動好友藍又時金援
- 快樂開學日 苗警兒童保護宣示
- 自由共和國》余杰／ 中華民國才是國民黨的「附隨組織」
- 好長好瘦喔 莎莎健身秀鉛筆腿
- 中職》追憶徐總 紀念日本週移師新莊球場
- 文旦產量剩3成 竹崎果農叫苦
- 陳姵蓉／剪髮
- （專訪，影音）大俠岳華音樂科班出身 開口唱沒在怕
- 奧運》香港選手不是人 中國奧運團一到廁所沒得上
- 《花蓮市長當選人》魏嘉賢謝票 續推未完成市政
- 雄三飛彈誤射案 軍方懲處範圍擴大
- 是什麼寶？玩家擠爆中壢圖書分館抓寶
- 首屆台中國際踩舞祭 中秋登場
- 結髮40年 祖父母節補辦婚禮
- 把馬桶當垃圾桶 英國下水道什麼都有
- 單親媽助單親媽 45年扶持458人
- 《型男大主廚》自稱中華台北 網友酸：投共了嗎？
- 洛杉磯機場傳槍響 旅客疏散至跑道
- 〈熱門族群〉產業冰河期來到 太陽能廠減產自救
- 陽耀勳「誇張轟」郭總認為應「球」證
- 金管會約談蔡友才 兆豐銀案究責 7.5小時馬拉松詢問
- 北市6成國中小校長想退休 傳因柯P推評核制？
- （影音）開學好快樂！《妖怪手錶》吉胖喵現身校園
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Government welcomes Vatican-China dialogue: official
- 桃園》土地公文化館改名 十一月試營運
- 《愛肝加油站》肝癌動脈栓塞治療 能做幾次因人而異
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：開學了！屏警護童專案 提醒「抓寶」要小心
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分