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開學了！屏警護童專案 提醒「抓寶」要小心

2016-08-29  18:18

〔記者葉永騫／屏東報導〕高中職以下學校今天開學了，屏東縣警方在開學第1天立即執行護童專案，保障國小以下學童在上、下學路口的交通安全，也請學生們收心，在玩寶可夢時也一定要注意安全。

今天是高中職、國中、國小正式開學，屏東警方即日起執行護童專案勤務，於學童上、下學時段，由各警分局的分、駐派出所負責轄區內學校交通疏導，並做好保護學童安全維護工作，讓學童上、下學的交通能夠安全，並配合學校導護志工、老師進行交通疏導，要求駕駛人在進入學校區域放慢車速，及留意過馬路的學童及路人。

縣警局表示，由於暑假期間寶可夢遊戲相當風行，造成許多交通的亂像及事故，有人亂停車、騎乘汽機車時還在玩，這些行為都相當的危險，因此警方也派人進入校園內宣導交通安全宣導，要求在路上不要邊走邊玩，玩寶可夢等遊戲時一定要注意遵守交通安全。

屏東警分局長張樹義下令執勤員警要一併宣導載送學童的家長在接送孩童上、下學時，不要併排停車或影響其他用路人行的安全，他也派遣警力結合導護老師、志工，協助學校周邊交通疏導及違規停車之勸導取締，讓駕駛人看到員警出勤執法後，降低車速及遵守交通規則。

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  • 員警執行護童專案帶領孩子過馬路、安全上、下學。（記者葉永騫翻攝）

    員警執行護童專案帶領孩子過馬路、安全上、下學。（記者葉永騫翻攝）

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