生日趴被灌酒 酒駕送女壽星回家被逮

李男進行酒測。（記者王冠仁翻攝）

2016-08-29 15:24

〔記者王冠仁／台北報導〕60歲李姓男子日前參加一名女性朋友的生日聚會，他因故遲到，被其他友人「灌了幾杯」；眾人聚會結束後，李男雖然自知喝酒，但仍自告奮勇載女壽星與另名男友人返家。

不過，李男駕車行經台北市環河南路、和平西路口時遇到警方執行酒測勤務，他一搖下車窗，員警就聞到濃厚酒味，立即對他進行酒測；他酒測後酒測值達0.37毫克，當場被警方逮捕。

警方說，坐在李男後座的女壽星與男友人見狀上前求情，還直對警方說「酒是我們喝的、跟他沒關係」，不過李男酒駕事證明確無法狡辯，他只好無奈地說「「沒關係啦！遇到了，不然怎麼辦？」最後被依公共危險罪嫌送辦。