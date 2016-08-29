| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

雄三飛彈誤射1死3傷 雄檢偵結起訴3人

2016-08-29  09:50

〔即時新聞／綜合報導〕海軍金江軍艦7月1日誤射雄三飛彈事件，擊中在澎湖外海的漁船造成1死3傷。高雄地檢署偵辦近2個月，今依過失致死等罪嫌起訴飛彈中士高嘉駿，依廢弛職罪嫌起訴射控士官長陳銘修及兵器長許博為，上午10時將舉行記者會對外說明。

據檢方初步調查認定，這起雄三飛彈發射事件起因，飛彈中士高嘉駿當天要準備執行年度「甲操」測驗，演練雄三飛彈飛射程序，原本在一旁監督高員的射控士官長陳銘修因口渴離開戰情室，高嘉駿自行練習卻誤選作戰模式，接上火線，將飛彈發射出去，擊中當時位在澎湖海域的翔利昇漁船，造成船長黃文忠死亡、3名船員受傷。

檢察官認定全案確是過失意外，並無任何陰謀或不法動機。

高雄地檢署歷經近2個月偵查，今天偵結，全案詳細偵查結果及起訴人員，檢方將在10時舉行的記者會統一對外說明。

廣告
  • 高雄籍漁船翔利昇遭海軍雄三飛彈擊穿船身，駕駛艙破了個大洞，船長當場死亡。（資料照，記者蔡清華攝）

    高雄籍漁船翔利昇遭海軍雄三飛彈擊穿船身，駕駛艙破了個大洞，船長當場死亡。（資料照，記者蔡清華攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 雄三 雄三誤射 雄三飛彈 雄三飛彈誤射
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
超下飯‧三杯小卷
南瓜豆腐佐三杯醋
當季食材‧綠竹筍
正確用油觀念
轉寄

標題：雄三飛彈誤射1死3傷 雄檢偵結起訴3人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月29日‧星期一‧丙申年七月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.