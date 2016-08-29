雄三飛彈誤射1死3傷 雄檢偵結起訴3人
2016-08-29 09:50
〔即時新聞／綜合報導〕海軍金江軍艦7月1日誤射雄三飛彈事件，擊中在澎湖外海的漁船造成1死3傷。高雄地檢署偵辦近2個月，今依過失致死等罪嫌起訴飛彈中士高嘉駿，依廢弛職罪嫌起訴射控士官長陳銘修及兵器長許博為，上午10時將舉行記者會對外說明。
據檢方初步調查認定，這起雄三飛彈發射事件起因，飛彈中士高嘉駿當天要準備執行年度「甲操」測驗，演練雄三飛彈飛射程序，原本在一旁監督高員的射控士官長陳銘修因口渴離開戰情室，高嘉駿自行練習卻誤選作戰模式，接上火線，將飛彈發射出去，擊中當時位在澎湖海域的翔利昇漁船，造成船長黃文忠死亡、3名船員受傷。
檢察官認定全案確是過失意外，並無任何陰謀或不法動機。
高雄地檢署歷經近2個月偵查，今天偵結，全案詳細偵查結果及起訴人員，檢方將在10時舉行的記者會統一對外說明。
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