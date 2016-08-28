舊愛最美？ 人夫大膽追離婚女同學「重溫舊夢」

2016-08-28 20:31

〔即時新聞／綜合報導〕雲林縣一名36歲許姓男子去年參加同學會時，聽到當初心儀的女同學離婚，不顧自己已婚的身分及結婚15年的妻子的感受，對女同學展開熱烈追求還成功交往。上個月妻子發現許男把一件女用內褲及沾有分泌物的衛生紙帶回家，整起外遇事件才曝光，妻子在傷心欲絕下對丈夫及外遇對象提告。

綜合媒體報導，許姓男子在參加同學會時，意外得知當年喜歡的女同學因丈夫外遇離婚後，便展開熱烈追求，許男甚至把女同學帶回家，許妻還跟對方大聊婚姻狀況。但之後許妻卻在丈夫帶回的物品中發現兩人偷情的證據，沒想到事情曝光後，丈夫還順勢提出離婚的要求，讓許妻不敢置信15年來的付出居然落到如此下場，今（28日）到警局向兩人提告。

許妻在警局聲淚俱下的表示，丈夫與3名孩子是她的一切，如今丈夫卻為了別的女人想要拋家棄子，提告的目的只是希望丈夫能夠回心轉意，警方與律師也勸3方冷靜處理。該名女同學則在警局表示，自己並不想背破壞家庭的罪名，答應許妻以後不再跟許男來往，而許男全程都不發一語。