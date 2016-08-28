數百機車占路搶抓暴鯉龍 駕駛怒飆粗口

就是為了牠，玩家不惜將機車停在路中央抓怪。（記者徐聖倫翻攝）

2016-08-28 00:28

〔記者徐聖倫／新北報導〕寶可夢熱潮持續發燒，玩家為稀有寶可夢用盡手段！昨晚11時20分，新北市中和區「只是」出現暴鯉龍，安和、安樂路口立刻湧入超過300部機車，因位處連接南勢角興南夜市、南勢角捷運站重要路口，就有駕駛因困在車陣，遂下車大罵「X恁娘！你們是白痴嗎？違停成這樣節制點吧！」最悲劇的是，有玩家捕獲後發現，CP值只有114，與一般暴鯉龍動輒CP破千很有差距，戲稱這隻是「暴衰龍」。

而正好在沿著安樂路接永和中正路恰巧有警方路檢點，一見如此龐大的違停車輛，便立刻上前錄影勸導並驅趕，但玩家們多半不為所動，直到真的有人被開單，其他人見狀才趕緊落跑。

無獨有偶，新北市新店中興路三段在大約在今凌晨0時，也是一堆「訓練師」搶著抓，就有玩家拍下當時景況，直呼「一堆車停路中央抓怪，是白痴嗎？」

警方說，對一件事有熱忱不是壞事，但是妨礙到他人就是不對，希望寶可夢玩家們能夠為其他用路人多想想，不要為了自己一時貪玩，造成交通事故，甚至危及自己或他人性命。