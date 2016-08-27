兒殺人棄屍判18年 西嶼鄉長高呼：判太重

林姓被害人被棄屍山溝，遺體由小貨車運送下山。（資料照，記者劉禹慶攝）

2016-08-27 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕澎湖西嶼鄉長之子殺人棄屍案，經澎湖地方法院一審偵結，劉嫌與共犯洪嫌，依共同殺人判有期徒刑14年8個月、遺棄屍體判有期徒刑4年，合併18年6個月，劉母得知後喊判太重。

判決書指出，劉嫌與洪嫌因沾染賭博惡習，積欠大筆債務，多次向林姓死者借錢還債，積欠林姓被害人，由於不滿林不斷追討，竟萌生殺意，共同計劃殺害並加以棄屍，案情曝光後，劉嫌還一度狡辯未參與殺人，甚至在獄中還企圖透過獄友聯絡洪嫌串供，欲誤導偵辦方向，都被檢方識破，才俯首坦承犯行，檢察官起訴時建請院方從重量刑，但今日澎湖地方法院一審判決，2人都僅判處18年6個月。

根據《蘋果日報》報導，劉母也就是西嶼鄉長獲悉判決後，高呼判決太重，她說：「民事部分都已經解決了（與死者家屬達成300萬元和解），也已取得家屬諒解，怎麼還判這麼重」，出庭聆聽宣判的死者弟弟對判決結果不表示意見。