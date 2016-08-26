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花蓮吉安暗夜火警 1死1搶救中

花蓮縣吉安鄉慈雲路一處民宅今晚八點多左右發生火警。（記者王錦義攝）

2016-08-26  22:51

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉慈雲路一處民宅今晚八點多左右發生火警，現場火勢竄出，屋內傳出有二人受困，消防人員破門進入搶救，但二人都被濃煙嗆昏，經送往醫院急救後劉姓老翁宣告不治，盧姓婦人則插管搶救中，起火原因仍有待鑑定。

警方指出，遭濃煙嗆傷的為67歲屋主盧櫻珍，另名死者則是因中風借助在盧家的72歲男子劉明龍。附近鄰居發現一層樓的磚造鐵皮屋前竄出火勢，由於屋前堆滿雜物、木材及停放一輛機車，火勢延燒的相當快，因僅有前門出入，火勢阻擋屋內逃生，盧婦被發現倒在門口附近，劉男則受困在臥室內。

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  • 花蓮縣吉安鄉慈雲路一處民宅今晚8點多左右發生火警，消防人員救出受困者送醫。（記者王錦義攝）

    花蓮縣吉安鄉慈雲路一處民宅今晚8點多左右發生火警，消防人員救出受困者送醫。（記者王錦義攝）

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