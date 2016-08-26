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大園死亡車禍 疑大吊車轉彎死角 騎士枉死輪下

2016-08-26  14:14

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市大園區五青路、合圳北路三段路口，今天清晨6時45分發生一起死亡車禍，楊姓機車騎士（36歲）與大型吊車發生碰撞，機車捲入輪下，頭部破裂變形、腦漿溢出，當場死亡。

警方初步研判是大型吊高姓司機於路口轉彎時，由於機車太靠近大吊車產生死角，致高姓司機不查，至於肇事原因仍待鑑定。

事發後，警消人員都趕到現場，發現楊姓騎士已經當場死亡，該車禍也造成大園中正東路、五青路車輛回堵公里。

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  • 大園發生死亡車禍,機車騎士枉死大吊車輪下（消防局提供）

    大園發生死亡車禍,機車騎士枉死大吊車輪下（消防局提供）

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