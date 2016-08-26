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男子拿中獎彩券兌獎 假借拍照又摸走中獎彩券

2016-08-26  13:41

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市張姓男子涉嫌掉包運動彩券，讓彩券行蒙受106萬4895元虧損！

警方調查，張男8月16日上午到中壢區元化路一處彩券行，投注賭奧運籃球比賽，之後六注共贏得106萬4895元，他兌獎拿錢後，竟以拍照為藉口，向彩券行借來中獎彩券，順利掉包逃逸。

警方調查，當天上午張男到彩券行，帶著鉅額現金下注，先押注26萬元，卻輸了17萬元，取得彩券行的信任。

之後他更砸下重注賭籃球，6注共贏得106萬4895元，彩券行店員說，張男兌獎拿到現金後，似乎非常開心，還興奮地打翻了咖啡，趁店員忙著拖地清理時，他又要求店員將中獎的彩券借給他拍照，店員不疑有他，就將6張彩券全拿給他。

豈料張男利用這段期間，用另外6張彩券掉包中獎彩券，還假意將6張彩券放回櫃檯後，大搖大擺地離開彩券行，警方調閱張男的汽車車號後，確認張男身分，已經發出傳喚通知，要求他盡快到案說明。

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  • 中獎的六張彩券。（記者周敏鴻翻攝）

    中獎的六張彩券。（記者周敏鴻翻攝）

  • 張姓男子（右）涉嫌掉包中獎彩券。（記者周敏鴻翻攝）

    張姓男子（右）涉嫌掉包中獎彩券。（記者周敏鴻翻攝）

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