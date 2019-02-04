小英許3願 秀廣東話、潮州話拜年

2019-02-04

〔記者楊淳卉／台北報導〕迎接農曆新年到來，蔡英文總統於昨天小年夜在各社群網站分享影片，以國、台、客語及廣東話、潮州話道賀「新年快樂」。蔡總統說，台灣既保有傳統文化，也擁有自由與民主，這是一種幸福，希望所有的華人世界，都有這一份幸福。

蔡總統說，農曆新年期間，大家闔家團圓的時候，在台灣還有很多人在崗位上努力，包括國軍、警消、海陸空運輸的駕駛、機場工作的人員，甚至比平常還要忙碌。她要代表全體國人，謝謝這些堅守崗位的朋友，因為有他們，大家才能享受方便安全的年假，大家辛苦了。

蔡總統並以國、台、客語「新年快樂」向國人道賀，還首度以廣東話、潮州話「新年快樂」問候全世界華人朋友。

蔡總統說，在台灣，我們既保有傳統的文化，也擁有自由與民主，這是一種幸福，也是台灣人堅持的價值。沒有民主的地方，也許不懂台灣人的堅持，我們希望所有的華人世界，都有這一份幸福。

蔡總統還特別用「藏頭詩」方式，許下「新年三願」，祝福海內外的華人朋友都可以「過過民主生活」、「好好享受自由」、「年年發財賺大錢」，大家「過好年」。

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