蘇啟誠案 外委會要謝回台報告

2018-12-25

〔記者呂伊萱／台北報導〕我駐大阪辦事處長蘇啟誠輕生後風波不斷，外交部對於有關懲處與考績等報導均否認，駐日代表謝長廷也屢次開砲，批評國民黨包庇造謠者。立法院外交國防委員會昨通過臨時提案，針對此案成立調閱小組，並要求謝長廷回台進行專案報告。

蘇啟誠九月在關西機場事件後離開人世，外界普遍歸因於假消息壓力，間接導致蘇輕生。然而蘇家近日發表聲明指出，假消息只是起因，蘇是因「覺得遭到羞辱」尋短。家屬聲明後，媒體進一步指出外交部原準備懲處蘇處長、放話「辦事處全館考績丙等」，蘇在「一通電話」後決定以死明志。

吳釗燮：要求外館館長謹言慎行

外交部則多次澄清，表示絕無懲處、考績或該通電話等事情。外交部長吳釗燮昨在立院受訪強調，「我沒有授權、授意或要求任何人打任何的電話」。外傳撥電話者台日協秘書長張淑玲也出面澄清「絕無此事」，並強調願意提供該段時間內所有電話、社群軟體與電郵等通聯紀錄，授權外交部調查。

同時，駐日代表謝長廷繼續在臉書發言，提到蘇啟誠「願坦然受處」的檢討報告，內容就是以「造謠者guruguru的電話為真」的前提撰寫。謝長廷強調，他鍥而不捨追出假新聞源頭，正是為蘇解套、還同仁清白。謝長廷也批評，國民黨立委不但庇護guruguru，且當時率先利用假新聞攻擊大阪辦事處，一下子要為蘇處長申冤，一下子又保護假新聞的造謠者，現在竟然說guruguru講的也都是事實，回擊「那為什麼不勸他堂堂正正出來解釋清楚？」

外交國防委員會昨繼續審查外交部預算，吳釗燮姍姍來遲。國民黨立委曾銘宗在吳進入會議室時，大吼「你的代表還在卸責！謝代表你管不動是不是啊！」吳釗燮受訪時說，他上週已經要求所有外館館長「謹言慎行」。

多位國民黨立委發言批評謝長廷後，接著提案，指外交部至今沒有詳細說明與大阪辦事處溝通過程及內容，由於事關職業外交官尊嚴及外交部處理是否失當，提議由外交國防委員會成立調閱專案小組，並請召集委員儘速排定議程，邀請外交部長、駐日代表謝長廷及相關人士到外委會進行專案報告。提案在民進黨立委不反對下順利通過。

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