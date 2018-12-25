中國干預 我捐世衛百萬美元喊卡

2018-12-25

世衛秘書處因「政治考量」無法做出安排 我方決定中止

〔記者呂伊萱／台北報導〕蔡總統五月宣布捐贈一百萬美元給世衛組織（WHO）對抗伊波拉病毒，但因中國干預，遲遲未能完成程序。外交部此次秉持「台灣人民愛心需受肯定」立場協商，國組司司長陳龍錦昨表示，我方希望以符合尊嚴方式捐款，但WHO秘書處因「政治考量」，七個月後仍沒辦法提出好的安排，我方研議後決定中止該案。外交部對此表達遺憾，並重申未來願繼續合作。

捐款名義 我曾表達願保持某種彈性

蔡總統於五月世衛大會（WHA）後宣布，要將原定金援布吉納法索的一百萬美元，轉捐贈給WHO對抗伊波拉病毒。外交部表示，我國基於專業、務實、有貢獻的國際醫衛合作的參與原則，迅速決定捐款事宜，盼挹注國際合作。

這並非我國首次捐款給WHO，二○一四年我也曾捐獻款項和物資給WHO，但由於我並非WHO會員，當時是以美國疾管局所屬基金會管道捐獻，外交部之後也坦言當時收據名義為該基金會。此次剛果爆發伊波拉疫情，我再度決定捐款，是否順遂與使用名義便格外引人注目。

蔡總統宣布後約半年，捐款程序仍未能完成，據悉因我方希望用「台灣」或「中華民國」名義，也曾公開表達在名稱方面「願保持某種程度彈性」，例如「不排除中華台北」。但中國仍從中作梗干預，使此案無法順利進行。

我方此次捐款堅持「台灣人民愛心需受肯定」立場，不採間接管道捐獻。陳龍錦昨列席立法院外委會預算審查會議說明，過去七個月期間，我方與秘書處就此案審慎、積極地聯繫，我方秉持兩個原則的立場協商，首先是相關安排要符合我們的尊嚴，並且台灣人民愛心義舉「需要獲得WHO支持肯定」。

外交部遺憾 重申未來願繼續合作

根據外交部新聞稿與陳龍錦說明，直到上週，秘書處因政治考量，還是沒辦法提出「雙方均可接受、好的安排」，我方審慎研議後決定中止（suspend）該案。

陳龍錦說，我方希望愛心善款協助抗疫的決定，獲得理念相近國家讚許，WHO秘書處也予以肯定，已凸顯我國國際合作的意願和能力，展現相當國際文宣效力，同時我方藉由本案也與秘書處增加許多正面互動；且秘書處多次表示，即使案子沒辦法成功，未來還是希望與我有其他可能的合作機會，我方也回應，只要能夠提供妥適安排，基於國際防疫需要，我們也還是會考慮適當合作。

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