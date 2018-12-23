兩岸關係考卷 柯文哲：我考市長及格 考總統不及格

2018-12-23

「考總統要80分，中國考卷滿分僅70」

〔記者黃建豪／台北報導〕台北上海雙城論壇落幕後，台北市長柯文哲認為「九二共識」、「兩岸一家親」已遭標籤化，應提出「新名詞」，引發柯有意主導兩岸關係話語權，並在二○二○年參選總統的聯想。柯文哲昨坦言，「當市長考六十分就及格了，當總統要考到八十分，可是目前中國方面出的考卷，滿分只有七十分」、「考市長我可以考及格，考總統我考不及格。」

雙城論壇舉辦期間，柯文哲重提兩岸一家親，柯昨又說，他覺得兩岸一家親、九二共識這兩個名詞在台灣，一講不爽的人一大堆，這他跟中國講過，「想想看，有沒有辦法去協商一個大家都可以接受的名詞。」

柯認為，這次論壇的處理四平八穩，沒什麼差錯，比較重要的是，雙方有互信基礎，就按表操課，從頭到尾都很平順。柯也說，他還是那句話，以對話代替對抗，大家聊一聊，總會想出大家都可接受的方法。

不過，這次雙城論壇的上海方學者團領隊、上海國際問題研究院副院長嚴安林評論稱，柯目前還僅限於縣市層次，「若要挑戰二○二○年大位，必須要說得更多」。對此，柯文哲回應說，「當市長考六十分就及格了，當總統要考八十分，可是目前中國方面出的考卷，滿分只有七十分，老實講，這是很大的問題。」

至於滿分七十分的考卷中，自認可以拿幾分？柯文哲先是說，不曉得，他們（指中國）對市長的標準很低，不要去踩他們的紅線就好；後又稱，「考市長我可以考及格，考總統我考不及格。」

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