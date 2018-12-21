育才厚植競爭力 中山大學團隊研發聲納

2018-12-21

〔記者黃良傑、黃旭磊／高雄報導〕潛艦國造帶動產業鏈升級與商機，也讓「有能力、沒做過」的學術單位受惠。據了解，中山大學就有師生團隊協助研發，負責主、被動聲納系統研發，降減潛艦與偵測敵艦水底噪音，投入參與設計與造艦前置作業，師生有信心達成潛艦功能；至於如何達到百分百妥善率、安全性，仍待努力且須國人支持。

師生有信心達成潛艦功能

中山大學海下科技所教授王兆璋表示，學術界在潛艦國造上扮演關鍵角色，中山大學協助台船研發「主動聲納」、「被動聲納」，可追蹤水下靜動態聲源與傳遞，監測、降低水中噪音，掌握自己艦艇發出聲響，並藉聲音辨位敵艦。

學界指出，潛艦國造國內從未做過，但有能力完成，中山大學就有水下航行載具的研發與經驗，但未來潛艦搭載人員、武器，安全係數須達最高，目前產、學界技術可達功能需求，但不一定有辦法達到海軍要求的性能，攸關艦上人員性命安全，研製能量與經費的穩定與充足是必要的。

潛艦國造採產學合作，有助產業鏈升級、技術傳承，創造在地勞工就業率，及厚植學術研發能量，另在國家安全考量上，潛艦可避開人造衛星，行蹤難捉摸、嚇阻力大，提升國家安全防禦。

王兆璋不諱言，若國艦國造預算大量縮減，甚至胎死腹中，未來一、二十年海下防禦能力將受影響，國防工業及其產業鏈人才培育計畫勢必遭衝擊，不可不慎。他強調「潛艦國造育才厚植競爭力，再久再難都要做」！

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