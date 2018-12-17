星期專訪》國發會主委陳美伶：拚2030雙語國家 摒棄考試思維 全民學英語

2018-12-17

記者吳佳穎、陳梅英、鄭琪芳／專訪

行政院宣示「雙語國家」政策，由國發會提出「二○三○雙語國家政策發展藍圖」。國發會主委陳美伶強調，台灣人才要與國際接軌，語言能力是重要關鍵，雖然政府過去多次推動雙語政策，但仍偏重硬體或限於考試思維，國人開口說英文仍不普遍；這次推動雙語政策，要從「人」出發，以「需求」為導向，提升國人英語力，增加國際競爭力。

陳美伶指出，國發會已要求各部會盤點需求客群，將於三個月內建置「整合式英語學習與英譯資源平台」，供各級政府與民眾運用，讓學英語成為全民運動。

問：這項計畫提出的原因為何？與過去雙語政策有何不同？

答：面對全球化、國際化浪潮，擁有國際溝通能力與國際化視野，是提升國家競爭力的重要一環， 目前全世界強勢語言是英文、中文，台灣人才要與國際接軌，語言能力是重要關鍵。以歐盟為例，廿八個成員國有廿四種官方語言，雖有翻譯局，仍以英語為主要溝通工具。因此，要提高人才競爭力，提升英語力相當重要；過去政府多次推動雙語政策，雖然教育上有一定水準，但仍限於考試思維，國人開口就能講英文的情形仍不足，英語力的提升仍有進步空間 。

從「人」出發 以「需求」為導向

行政院長賴清德任職台南市長期間，為將台南市打造成「觀光都市」，二○一四年就推出以英語為第二官方語的政策，如今希望將政策推廣到全國。去年十月也有立委質詢時，呼籲政府將英語做為第二官方語。今年三月更有十二位中研院院士面見蔡總統時提出建言，希望早日讓台灣成為中英並重的雙語國家。歐洲商會在今年歐洲日晚宴及二○一九年建議書中，也提出強化英語環境的建議。

這次政策擬定過程，國發會曾請教新加坡駐台代表處，他們認為，「台灣用十二年時間太短了，當年新加坡花了廿年才順利讓英語成為官方語言」，因新加坡為多民族國家，整合不易，推動過程遇到很多困難。國發會也曾向多家外國商會請益，他們強調，台灣不能將學習英文當做考試，不要放太多心力在文法上，讓民眾自然學習，並建議用數位教材取代實體教師。

過去扁政府任內曾提出「觀光客倍增計畫」，當時政策偏重硬體雙語化，如路標、告示牌採中英對照等，的確收到一定成效；馬政府執政時，各部會則持續推動法規英譯等。

英文為溝通工具 要讓國人敢說

這次雙語政策的思維跟過去不一樣，要從「人」出發，以「需求」為導向，不再以考試設定英語力的衡量標準，要讓國人敢說，視英文為溝通而非考試工具；因此政策重點在於提升國人英語力，而非偏重硬體環境的建置，希望帶動全民學英語，而非僅針對學生，相關措施以「需求面」出發，非單純強調「供給面」。

問：如何從「需求面」出發？具體作法為何？

答：過去政府推動雙語政策，因對需求端不太了解，提供的資源可能不符合民眾需求。需求是驅動學習的重要動力，企業為了與國外貿易，不需外力就會自動英語化，如擁有許多外國客戶的台積電，內部文書都是英文；也有很多商家、業者，為了迎接外國觀光客，自動提升英語能力。因此，從需求面出發，政府不需要編列太多的預算，可以務實地推動政策。

這次政策是由二十八個部會先針對業管提出策略，國發會再據以提出十六項個別策略及八項共同策略，目標對象包括：學生、公部門、企業、金融機構、醫療院所及社福機構、勞工、青年等。至於具體策略，以鼓勵企業提升英語力為例，將透過協助企業商品文案英語化等方式，輔導企業提升英語力，並提供政策誘因。

建置英語學習 與英譯資源平台

國發會將於三個月內建置「整合式英語學習與英譯資源平台」，網羅英語學習、英譯資源等，供各級政府與民眾運用。同時推動「政府服務雙語化」，包括各部會官網全面雙語化，一年內達七十％；與外國人相關文書、證照等雙語化，一年內達五十％；公共服務場域第一線服務櫃檯提供雙語諮詢，一年內達六十％。而且政府採購文件及相關法規也要雙語化，政府招標文件重要名詞標準化英譯，一年內就要完成；與外國人相關法規雙語化，則於一年內達七十％。此外，將鬆綁「國民教育法」等相關法規，三個月內送立法院審議。

問：雙語政策會造成「文化貶抑」及「擴大城鄉差距」等問題嗎？

答：文化貶抑問題我認為不用太擔心，像巴布亞紐幾內亞有八百多種語言，卻以英文做為官方語言，也沒有影響到他們的文化。當然，母語涉及文化保存，母語復育絕不能偏廢，雙語國家政策四大推動理念之一，就是要兼顧雙語政策及母語文化的發展。但母語還是在自然環境下學習比較好，不能再走回傳統填鴨式教育，我們也鼓勵新住民小孩能自然地學會母語，成為台灣的人才。

至於城鄉差距的問題，過去普遍認為偏鄉缺少資源、發展落後，但隨著數位科技、AI發展，如今已有很大不同。例如日本四國，就是一個鄉下地方，寬頻基礎建設完備後，吸引許多新創業者進駐，現在已成為日本著名新創Start up據點。

過去台南市政府推動雙語國小，地處偏鄉的北門區小學全校英語能力都很強，因為鄉下地方，學生人數少，老師有心推動，就很有效果；未來推動雙語國家政策，中央資源進一步投入，相信偏鄉小學校的成效會比都會區大學校更顯著。因此，我認為雙語國家政策能否成功，第一取決於政府決心，第二就是民眾的態度，只要政府有決心、社會支持，一定做得成。

新經濟移民法 解決人力需求

問：行政院已拍板「新經濟移民法」草案，預計何時實施？

答：「新經濟移民法」草案已交付委員會審查，順利的話，這個會期就會進行詢答，如果不行，也希望下個會期完成。「新經濟移民法」有兩個「新」，即「新經濟」與「新移民」；新經濟指的是數位經濟時代下所需人才的配套措施；「新移民」則是過去台灣沒有中階技術人力的引進，更不要說拿到永久居留。

現在台灣失業率約三．七％上下，顯示國人已接近充分就業，我們是真的有人力需求，即使現在開始培養，也緩不濟急。日本因為高齡化問題，人力極度缺乏，政策一直在放寬，對藍領外勞幾乎不設限。

台灣目前雖有藍領外勞七十萬人，但本勞也增加上百萬人，並未犧牲本勞的就業機會。何況，「新經濟移民法」要引進的不是外勞，是技術人力與白領；而且，引進中階技術人力有兩大前提，即不能影響國人就業機會與薪資，我們會有總量管制，需求多少補多少，不是漫無限制的供給，這點請國人放心。

星期專訪

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