為台美國防工合奠基 我將推動廠商分級制度

2018-11-14

〔記者涂鉅旻／台北報導〕今年度「美台國防工業會議」上月底落幕，據透露，我方和美方接觸後，未來將依照「振興國防產業條例」推動「廠商分級」工作，藉此讓美方可找對應廠商合作。

赴美參加國防工業會議的知情人士透露，我方今年除和美方討論「事前工合」制度外，我方亦表達將推動「振興國防產業條例」立法工作，以完善我國既有制度，並針對各產業廠商的規模、資本額、人力、產能、資安等層面評估後，進行分級，讓美方可依需求找尋我國合適廠商。不過，制度設計與落實方式，仍有待進一步研討。

據了解，目前「振興國防產業條例草案」版本眾多，除行政院版之外，立法院、產業界也有不同聲音，未來將繼續引領廠商和各界協調，達成共識。

另一方面，雖我國具備不遜於他國的產業能量，但美方對我資安、保密作為等仍有所顧慮，知情人士表示，相較於廠商配合度、造價等條件，美方更重視資安，我國具備強大資安能量，但就商機而論，目前還「看不到餅」，因此現階段會站在協助我國廠商打入美方供應鏈的前提下，加強產業資安，以達到、甚至勝過美方要求，同時防範其他國家政府間諜或商業間諜。

國防產業論壇 明年在台續辦

另一方面，美台雙方初步敲定明年中在台灣續辦「台美國防產業論壇」，但相較於今年盛大邀請產、學界，以及政府多名人士參加，明年可能會辦得比今年相對「保守」，將集中火力於專業技術層面的討論，並讓美方更了解我方軍工產業與供應鏈能量，進而促進合作機會。