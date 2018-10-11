丁守中總部成立 連勝文抱抱和解

2018-10-11

〔記者簡惠茹／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中競選總部選在雙十節成立，黨內大老雲集，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、副主席郝龍斌合體為丁站台，四人一起推出國旗蛋糕慶賀。國民黨中央委員連勝文和丁守中上演大和解，連給丁一個大大的擁抱，連勝文說，丁守中握有台北的未來，「多抱兩下OK的」。

連勝文在上屆台北市長選舉和丁守中為了黨內提名互相廝殺，今年選舉兩人關係一直為各界關注焦點，連勝文昨天到丁守中競選總部祝賀，上台時率先主動擁抱丁守中。

連勝文演說時表示，避免媒體說互動冷淡，先給丁守中一個擁抱。要他公開場合抱一個大男人，而且不是爸爸也不是兒子，真的還不常見，但是很值得，丁守中握有台北的未來，台北是不是能夠振衰起敝重新出發，未來就在丁守中，多抱兩下OK的。

連勝文話鋒一轉狂批柯文哲，他說，柯創造出世界第一個最大的爛尾樓、最大的廢墟大巨蛋，如果在東京、香港或上海，當地市長或領導早就被弄下台了，可是在台北，柯三言兩語避重就輕講一些聽不懂的話，這就是社會無法進步的問題，我們需要真正做事推動城市進步的人，那就是丁守中。

連勝文說，如果在台灣柯文哲吹牛就能一路選市長，甚至選總統，那中華民國也真的是世界奇蹟，我們要撥亂反正，這次選舉我們有信心，外在環境已沒有太陽花政治海嘯，加上現在泛綠分裂，國民黨內部沒有紛爭，客觀上絕對有利，主觀上丁守中是做事的人，柯文哲是作秀的人，丁做市長、柯做網紅，柯文哲不用擔心不做市長沒地方去，他可以幫柯安排做直播。

丁守中表示，台北市原本是台灣的領頭羊，在市長柯文哲主政下，台北競爭力大幅衰退下滑，選在昨天成立競選總部，就是要重新引領台灣贏回國際競爭力。