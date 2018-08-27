冷眼集》中國緊盯大選

2018-08-27

記者鄒景雯／特稿

十一月二十四日台灣將舉行「九合一」選舉，大家都知道中國非常關心，並且有計畫地介入，但是關心與介入到什麼程度，恐怕是習慣於民主生活方式、外加南島民族性的台灣人，難以全面通透了解的。這個沒有真正選舉的專制國家，動用龐大人力與物力滲入台灣，企圖指導選舉結果，甚至有一天消滅選舉自由的心態，值得所有公民高度警戒。

毛澤東講過一句話，沒有調查，就沒有發言權。中國涉台系統對於台灣這次大選的掌握，正是從加大力度的調研開始著手。這部分，有來，有往，主要是兩個做法。一是派遣智庫學者實際來台了解，例如從七月上旬以來，包括廈大台研院院長李鵬、政治研究所所長陳先才及上海市公共關係研究院院長陳士良等多人，已經分別以參訪國內學術單位的名義前來，表面上是就兩岸關係交換意見，實際上是特別針對各政黨的選舉情勢，蒐集政治菁英的評估分析。

其次則是密集邀請國人赴中研討選情，做為對照補充。例如七月二十四至二十八日在青島舉行的「第二十七屆海峽兩岸關係學術研討會」，就是一個很典型的手法，中共全國台研會、中國社科院台研所及全國台聯會，藉此把兩岸的學者專家廣邀而去，閉門充分對話，關切的要項中，正包括年底的選舉。

以上二者，是屬於焦點團體訪談（focus group），還不包括中國本來就在台灣設有新聞單位及情報人員，他們每天且即時的，大量把台灣的政經社會動態快速地傳回北京。業內敏感的人近來發現，甚至在地方未廣發採訪通知的派系活動，什麼人講了什麼話，都會迅速成為中方背景者的報導面世，有日益增多的現象，連當事人都相當詫異。

一方面調研，另一方面則接手進行操作。首先是歷次選舉的標準動作：透過台商表態反對台獨。早自去年底台商座談會開始，對台部門已經陸續從台商管道就可能的選情態勢展開探底，國台辦主任劉結一在五月中旬出席台企聯會員大會時，就特別強調了這次選舉，還要求台商必須「態度鮮明」地反對台獨。

其次則是經由中國官媒以大選新聞的呈現來「帶風向」。最近人民日報、環球日報、中央電視台，屢有吸引人眼球的「佳作」，例如指稱柯文哲市長的人氣遙遙領先，得到年輕人支持，甚至柯宋配、組黨可能等等；不僅如此，昨天新黨舉行黨慶，事前國共管道還盛傳可以將郁慕明的講話當作北京氣球，結果新黨把柯文哲、丁守中全邀了，然柯缺席，才省去一陣騷動，可見中國因素的明目張膽。

此外，最讓國內參選人身歷其境的，就是對岸運用網路干預台灣選舉。稍早日本經濟新聞報導，中國在柬埔寨七月大選前，多次對柬國進行網路攻擊，包括入侵柬國選舉委員會和政府辦公室，並給反對派人士發送病毒郵件，顯示中國已將柬國做為駭客訓練場；其實，別的不談，光是網路負面消息的鋪天蓋地而來，已讓不少選將不勝其擾，諸多經過追查，皆是來自國外的「假帳戶」，意圖製造假民意來影響選情，問題非常嚴肅。

民主與獨裁的競爭，不如我們所想像輕鬆，中國千方百計想拿走大家手中握有的選票，這不是危言聳聽。