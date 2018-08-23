在中投資企業 被編碼監控

2018-08-23

〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡政府對於中國「對台卅一項措施」研析報告指出，中國對「綠色台商」採取制裁措施，干擾其經營，甚至要求上市公司設立共產黨組織；在中國的外企也被納入社會信用體系，會被編上一組十八位數的「統一社會信用代碼」，進行監控與管理。

以政治認同為由 干擾台商經營

報告指出，台商赴中發展風險增加，北京不僅嚴密監控，並以政治認同為由，干擾企業經營。前漳州台商協會榮譽會長、福貞公司董事長李榮福二月出席海基會舉辦春節聯誼活動時，表達支持蔡總統及政府政策，隨即遭批，李榮福被迫二度登報道歉。此次蔡總統過境美國洛杉磯到85度Ｃ喝咖啡，85度Ｃ在中國壓力下雖聲明支持「九二共識」，仍被中國外賣平台網路下架，也遭福建泉州食安部門以中秋、十一雙節前食品安全例行檢查。

中共控制也深入企業內部，中國證監會今年六月公布「上市公司治理準則」修正草案，要求上市公司設立共產黨組織，可以預期台商企業設立黨組織的數量將因此增加，中共未來是否介入公司營運，引發國際注意及企業憂心。

此外，今年起所有在中國領有執照營運的外企，必須納入社會信用系統，並被分配一組十八碼的「統一社會信用代碼」，上報到「全國企業信用信息公示系統」，以作為全面監控、管理的工具；中國指外航、外企把台灣標註為國家就是「嚴重不誠信」、「不利的信用紀錄」，並據此開罰，迫使外企配合。

報告也表示，美中貿易戰增加在中國營運的變數，且中國優惠措施存在高度不確定性。例如今年五月發布「關於二○一八年光伏發電有關事項的通知」，大幅降低太陽能光電補助，連帶衝擊台商。至於稅務、投資等措施，大多是台商與外資一體適用，台商在中國仍須面對外企競爭，實質利基有限。

中國卅一項措施包括「台灣從事兩岸民間交流的機構可申請兩岸交流基金項目」，報告指出，中國鼓勵我團體申請其交流基金，以資助經費、承辦活動等方式，明顯是透過金錢施惠、拉攏，甚至協助發展組織，試圖影響我方民間團體與個人的運作及立場，藉交流加大對我團體的操控。