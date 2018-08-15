回應美國防授權法生效 總統：續增國防預算 重大軍購編特別預算

2018-08-15

〔特派記者蘇永耀／洛杉磯報導〕蔡英文總統「同慶之旅」過境美國洛杉磯，總統在當地時間十三日分別與美方人士晤談，其中接見美國參議院外交委員會亞太小組主席賈德納時，賈德納支持對台軍售應該常態化，以即時有效且符合台灣的國防需要；總統則回應川普總統簽署的國防授權法案指出，台灣除持續增加國防預算，遇到重大軍購案，也會動用特別預算完成採購。

總統過境離開美國前，先與美國新墨西哥州長馬婷妮進行早餐會，馬婷妮希望與台灣發展包括能源、教育、科學研究等方面，更全面的合作關係。蔡總統回應，最近中油剛決定向美方採購二百五十億美元的液化天然氣，台灣在進行能源全新布局上，能源採購來源會更多元化，未來會更重視乾淨能源；台灣向美方採購液化天然氣，也可以降低在海運通道上過度依賴中東以及南中國海這些潛在的衝突地區，讓台灣能源安全布局可更全面、多元化。

國會跨黨派挺台

賈德納：除美式足球 很少看到

總統在中午另與包括薛曼、華特斯、畢格斯等眾議員進行午餐會，對於川普總統剛簽署國防授權法案，總統也當場表示對美國國會長期支持台灣的感謝之意。

蔡總統下午還與美國參議員魯比歐電話聯繫，魯比歐重申，全力支持台美關係提升，他特別提到最近美國國會通過台灣旅行法，讓台美交流有更深化的空間與機會。總統除邀請魯比歐訪台外，也對美國行政部門在這次過境安排的良好接待表達感謝。

同樣支持台灣的美國參議員賈德納，特別從科羅拉多州趕來洛杉磯與蔡總統見面，賈德納對於台灣在國際社會遭受的打壓表達嚴重關切，並表示美方會全力支持台灣。

賈德納提到，美國國會對台灣的支持是跨黨派，這種跨黨派的共識，大概除了美式足球外，很少看到這樣的議題可以讓美國國會不同黨派有合作共識。

賈德納說，支持台美軍售關係朝常態化方向發展，讓軍售可以更即時、更有效率的處理，符合台灣國家安全需要。

蔡總統則提到，會深化與美國在國防議題上的合作，除了加強台美國防合作，台灣會積極提升本身國防能力。她特別舉例，明年國防預算已有大幅提升，除持續增加國防預算，遇到重大軍購案，台灣也會動用特別預算完成重要軍事採購。