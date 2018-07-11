內定法務部長蔡清祥╱勇於改革 屢破毒品大案

2018-07-11

記者林嘉東／特稿

內閣人事調整，法務部長將由調查局長蔡清祥升任，外界普遍認為，蔡兩年前從檢察體系，調任他不熟悉的調查體系，勇於改革，帶領調查局屢破毒品案件，成績亮眼，是他雀屏中選的原因之一。

蔡清祥從最高檢察署主任檢察官調任調查局長時，正是調查局歷年來最嚴峻的時局，內有調查官人員不足、人才出現斷層，外又面臨廉政署與法醫研究所相繼成立，削弱調查局廉政處、鑑識科學處兩單位功能。

在上任後，蔡少講多做，親自走訪廿五個外勤單位，累計跑了一四五趟，是歷任局長之冠，替調查局爭取不少經費與補足欠缺的人力。

蔡以實際行動，落實他在就任時勉勵調查人員的話，「只要我們有了良好績效，沒有人會裁併我們，消滅我們。」努力創造調查局存在的價值。

「蔡局長對自己的要求很高，做事更重效率」與蔡共事過的調查官說，在蔡面前，沒人敢打馬虎眼，蔡為人坦率，有錯，當面說清楚，做對了，也不吝稱讚。

檢察官出身的他，深知如何與毒梟周旋，經常親自帶領調查官辦案，掌握偵辦進度，獲知調查官熬夜辦案，還會自掏腰包親自買消夜慰問辛勞。

當他得知調查人員辦案遇瓶頸，與地檢署溝通出現狀況，會打電話給承辦檢察官，請「學弟們」幫幫忙，帶領大夥完成任務，獲基層高度肯定，他上任以來，偵破毒品數量動輒以噸計量，緝毒績效深獲蔡總統肯定。