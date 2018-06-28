回台南選市長？ 蘇煥智明決定 選將關注

2018-06-28

〔記者邱灝唐、蔡文居／台南報導〕前台南縣長蘇煥智傳將返鄉參選台南市長，為選情添變數。蘇煥智昨表示，明天會與友人討論後做決定，也有可能是「退出江湖」。

蘇：也有可能是退出江湖

蘇煥智昨接受電台訪問時指出，很多朋友勸進他回台南參選，他認為台南的民意被地下賣藥電台左右，變成「一言堂」，不支持「賴市長」會被質疑，連不同意見都會被汙衊、侮辱；台南縣市合併後，全體營業銷售總額卻衰退，經濟沒變好，到南部宣傳理念更能被認同。

黃偉哲：嚴陣以待、戒慎不恐懼

對此，民進黨台南市長參選人黃偉哲表示，嚴陣以待、戒慎不恐懼，兩人同屬綠營也系出同門，既有為市民服務之心，就公平競爭、來場君子之爭；至於是否造成選票分散？黃坦言，現實來說不能說沒有，最終得由選民決定。

高思博：衝擊中間選民

國民黨台南市長參選人高思博說，他和蘇是台大法律前後期，曾對水利會改制等議題共同發聲，蘇有想法、願為家鄉貢獻，當然要祝福，只是蘇有許多主張不見容於民進黨當權派，若參選可能會遭攻擊。

至於蘇參選是否分散綠營選票？高認為，台南這幾年出現許多中間選民，蘇參選不全然衝擊綠營，自己也會受影響。

蘇煥智二○○一年當選第十四任台南縣長並連任，任內積極開發南科園區與特定區，同時成立工業區開發基金，以縣府力量開發柳科等多個工業區，另成立台灣蘭花生技園區，自二○○二年開始辦理國際蘭展。今年擬參選台北市長時宣布退出民進黨，目前無黨籍。