斷交將屆滿一週年╱巴拿馬留學生挺台 拒赴中唸書

2018-06-13

批巴國政府 未慎思與中建交可能後果

〔記者彭琬馨／台北報導〕我國在中美洲重要友邦巴拿馬與台斷交將屆滿一週年，來台就讀、領有台灣獎學金的巴拿馬學生Eliécer Casasola昨受訪表示，對於巴國政府決定與中國建交，他不認為是台灣的錯，在台灣念書的巴拿馬學生「都很難過、也不支持這樣的決定」。Eliécer Casasola認為巴國政府這個決定「有點倉促」，中國也許是個強大的國家，建交短期內或許能為巴國帶來經濟效益，但政府並未慎思可能的後果。

巴國去年六月二十二日決定與台灣斷交、並與中國建交，在斷交之前，台巴簽有多項合作計畫，並有一九一位留學生在台就讀，其中領有獎學金的學生有將近六十位。台巴斷交後，巴國曾要求在台就讀的留學生全數轉往中國念書，被學生拒絕，經長達三個月的協商，巴國政府最終決定繼續提供在台留學生獎學金直至畢業，與Eliécer Casasola一同到訪台灣的十五位巴國學生，全數都決定留在台灣繼續學業。

提到巴國政府與台灣斷交的決定，Eliécer Casasola受訪時說，他雖然了解此決定可能會為國家帶來一定的經濟效益，但政府應多思考斷交對人民帶來的影響。Eliécer Casasola舉例，中國近期決定資助巴拿馬建造首條高速公路，即便高速公路能大大縮短城鄉間的車程，他也不認為當地人能負擔起高額的過路費。

來台讀書後 理解台灣是獨立的國家

提到敏感的兩岸關係，Eliécer Casasola坦言，來台灣之前，並不清楚台灣與中國間的糾葛，而他現在知道，中國希望台灣成為他的一部分，但就他的觀點來看，台灣是一個獨立的國家，他認為中國的要求「有時並不公平」。

Eliécer Casasola提到，在台就讀的巴國學生，得知台巴斷交的訊息「都很難過」，他們並不同意政府這樣的決定，因為自己就是首當其衝的受害者，可能因為喪失獎學金而無法繼續學業，來台就讀好幾年的時間等同全數白費。