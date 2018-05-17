「不要擔心邦交」巴拉圭準總統掛保證

2018-05-17

外交部次長劉德立月初訪巴 為道賀、非救火

〔記者呂伊萱／台北報導〕我南美友邦巴拉圭遭美國參議員點名邦交不穩，外傳外交部次長劉德立近日親訪巴拉圭「救火」，劉德立昨在外交部受訪表示，他五月初訪問巴拉圭與宏都拉斯，主要是為了恭賀好友阿布鐸當選巴拉圭總統，阿布鐸更親自對劉德立說「不要擔心（邦交）」，並請劉轉交一封信函給蔡英文總統，力邀小英出席他八月的就職典禮。

蔡受邀出席8月就職典禮

劉德立此行也晉見了巴拉圭現任總統卡提斯與宏都拉斯總統葉南德茲。

美國參議員盧比歐前天在國會聽證會中指出，巴拉圭可能成為下一個與台斷交國家。外交部昨回應表示，我與巴拉圭邦誼穩固，但國民黨立委江啟臣爆料指出，劉德立幾週前才到巴拉圭去「救火」。

劉德立則說明，他的確於五月六日到九日間前往巴拉圭，主因是巴拉圭於四月廿二日完成總統大選，由於兩邊陣營都是他好友，早已規劃前往道賀。

另外，由於劉德立曾派駐巴拉圭長達十年，從館員、參事到大使，此次訪問另一個目的，則是將當地人脈介紹給剛剛赴任的駐巴拉圭大使周麟。

現任總統：友台是感情

劉德立也說，他抵達巴拉圭的隔天中午，現任總統卡提斯就在總統官邸設宴款待，卡提斯也邀請阿布鐸、周麟與外長等人一同參與；卡提斯表示，特邀總統當選人赴宴，就是想延續巴國和台灣的友誼，卡提斯也說「和台灣在一起是感情、和大陸在一起是買賣」。

我大使館也作東回請阿布鐸，而劉德立與阿布鐸是舊識，宴會中兩人直率地談論外交局勢，包括巴拉圭是否列入中國挖角目標等等。劉德立轉述，阿布鐸直白地保證說「你不要擔心我們的友誼、不要擔心巴拉圭和中華民國的關係！」

透過此次訪問，劉德立認為巴國現任總統和將來總統對台灣邦誼的重視表露無遺，「其實一個常次去不用做到這樣」。除此之外，阿布鐸將在八月十五日就職，此次也特別透過劉德立轉交親筆信函給蔡總統，盼邀請蔡出席就職典禮。

我與巴拉圭合作推動的「台巴工業科技大學」法案，則於本月上旬在巴拉圭參議院通過，將繼續交由眾議院審議。

劉德立此行接著訪問宏都拉斯，同樣晉見宏國總統葉南德茲，劉德立轉述，葉南德茲向我表示「邦交沒有問題」。