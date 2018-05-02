陳明通譴責中國「把兩岸關係越推越遠」

2018-05-02

〔記者吳正庭、施曉光／綜合報導〕中國奪我邦交國多明尼加，陸委會主委陳明通昨表達強烈譴責，批判中國此舉是把兩岸關係越推越遠，北京要負最大責任；我方是在做拉近兩岸關係的事，中國卻在傷害我們的國家、人民。

陳明通與海基會董事長張小月、內政部長葉俊榮等人昨抵金門視察地方建設，並宣布自五月二日起，放寬中國人民得以小三通旅行事由，申請赴金、馬、澎參加非國際賽事體育活動等相關事宜。

對於中國與多明尼加建交，陳明通臉色凝重地說，得知此事心情很沉重，強烈譴責中國大陸又挖走我們的邦交國。

陳明通說，交流是互相理解，需要互信互惠、共利共榮；他以沉重的心情與葉俊榮宣布放寬小三通政策，也同時強調，台灣的政策並沒有因中國的作法而改變，對北京無理、蠻橫的作法予以譴責。

傷害台灣人民權益福祉

陸委會也發表嚴正聲明，痛批中共違背其和平發展承諾，長期以來打壓台灣國際生存空間，是造成兩岸對立與區域不安的根源，更直接傷害台灣二千三百萬人的權益福祉與期待，「北京當局勢必要為可能後果負起最大責任」。

陸委會要求對岸立即停止對台灣極限政治軍事打壓的挑釁行為。陸委會指出，兩年來，中國大陸在國際間惡意操作「一個中國原則」，運用經貿利益加大對我邦交國影響力，迫使我邦交國多明尼加與我斷交，以此施壓台灣接受其片面政治主張，這種僵化零和思維與非理性的霸道行徑，嚴重破壞台海和平穩定發展的基礎與現狀。

陸委會強調，中華民國是主權國家，政府捍衛國家尊嚴與民眾權益的決心堅定，也將採取必要作為。