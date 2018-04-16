獵雷艦轉賣中資？ 一銀：不可能

2018-04-16

〔記者盧冠誠／台北報導〕儘管獵雷艦最快要等到明年才交船，但外傳慶富已積極尋求國際買家，甚至包括中國在內；對此，身為慶富最大債權銀行的第一銀行昨強調，不可能。

一銀表示，依義大利政府核發的獵雷艦輸出許可證所載，最終使用者是中華民國海軍。

據了解，義大利ＩＭ（Intermarine）公司完成船體載台後，須由海軍簽署相關文件，始可辦理交船；且因事涉國防機密，並無轉賣第三人的可能。

對於外傳獵雷艦恐轉售中資，一銀指出無從知悉，不排除是有心人士散布臆測的不實消息。

一銀表示，依慶富與ＩＭ簽訂的合約規定，現階段在未完成海測、驗收交艦前，獵雷艦所有權仍屬ＩＭ所有；但因聯貸銀行團非該合約當事人，獵雷艦也不是聯貸擔保品，查封扣押難度高。

為積極追償債權，去年底起，一銀召集聯貸銀行團會議即已決議準備六億元追償基金，全面清查借保戶財產，完成假扣押及取得執行名義程序，同時研議包括獵雷艦續建、行代位終止慶富與ＩＭ合約等相關議題。

一銀也在二月初召開聯貸銀行團會議決議，委請義大利律師釐清法律問題，評估在義大利進行代位終止慶富與ＩＭ合約及查封扣押獵雷艦的可行性。

一銀表示，獵雷艦今年三月下水，下水後仍需進行一年海上測試，通過測試後，明年二月始能進行驗收交船，交船的狀態只是完成船體載台，並未安裝戰鬥系統。

一銀指出，自宣布慶富違約至今，銀行持續積極對慶富集團進行追償，任何可能的追償行動都會繼續進行，以降低聯貸債權損失。