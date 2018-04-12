蘇貞昌喊衝衝衝 「讓新北越來越好」

2018-04-12

蔡今會蘇「登壇拜將」 民進黨預計25日開中執會通過徵召

〔記者楊淳卉、彭琬馨、葉冠妤／綜合報導〕民進黨選對會昨天向中執會報告，建請中執會徵召前行政院長蘇貞昌參選下屆新北市長。兼任黨主席的總統蔡英文今天上午九時則將與蘇貞昌於民進黨中央黨部會面，親自勸進蘇出戰。若蘇同意參選，民進黨預計四月廿五日召開中執會，正式通過徵召提名蘇貞昌，成為民進黨新北市長參選人，對決國民黨的侯友宜。

今天的「蔡蘇會」還有民進黨秘書長洪耀福、選對會召集人林錫耀及將接任總統府秘書長的陳菊與會。陳菊九日已與林錫耀拜會勸進蘇，蘇當天表達願慎重考慮。

蘇貞昌昨晚參加新北市林姓宗親會新任理事長就職典禮，受到民眾熱烈歡迎。蘇致詞時先呼招牌的「衝、衝、衝」口號，之後語帶玄機講到如果有機會替大家做事，一定會讓新北、讓地方越來越好。

由於新北有非蘇、非新民進黨公職力挺前行政院長游錫堃參選，引發黨內整合問題，蘇系人士表示，在黨確定提名蘇後，蘇一定會拜會請益游錫堃及新北民代。

黨內人士說，蔡英文十七日出訪非洲，廿一日回國，若蘇同意參選，民進黨廿五日就會召開中執會，正式討論通過徵召提名蘇貞昌。中執會同日也會一併完成新竹縣長、花蓮縣長徵召提名。

陳明文回任選對會召集人

民進黨秘書長洪耀福近期因頻頻對外開砲成為「箭靶」，民進黨昨召開中執會，據轉述，黨主席蔡英文在會中要求洪耀福「不要有這麼多是非、專心黨務」，並通過立委陳明文回任選對會召集人，與林錫耀為共同召集人，負責年底選戰的佈局與輔選工作。

此外，媒體人周玉蔻前天公布一份民調，指蘇若與侯友宜對比，僅差○．一％，游落後侯十四．七％。親游系的選對會成員陳茂松昨高度不滿，在會議上質問林錫耀、洪耀福是否有此份民調，林、洪二人都否認黨中央有做這份民調。

陳茂松質疑，既然選對會召集人都否認有此民調，那到底是誰洩漏應該要查清楚。他並說，游在政壇多年從來不會與人刻意爭勝，黨內若有人「贏賭又贏話」（指裡子、面子都要），未來提名人選確定後，黨內團結恐怕會很困難。

陳茂松更抨擊，宜蘭縣代理縣長陳金德拋出支持游錫堃返鄉選宜蘭縣長的說法，「根本是幹話、屁話！」目的是要羞辱游。陳會中爆發讓氣氛相當尷尬，但選對會最後仍通過新北市要徵召蘇貞昌的決議。