冷眼集》不如改成立法院

2018-04-06

記者鄒景雯／特稿

如果參觀過美國、英國、日本等國的國會大廈，一定會發現一個共通性，這些民主國家，不論是實施總統制或內閣制，都會以莊嚴、甚至巍峨的建築設計，來標誌國會，做為最高民意機關，在其政治架構與運作上的重要地位。這樣的象徵性，在台灣剛好相反，不但立法院狹小老舊，也沒有一個中央政府辦公官舍比得上中正紀念堂的華麗。

根據去年十二月三讀通過的促進轉型正義條例第五條規定，出現於公共建築或場所之紀念、緬懷威權統治者之象徵，應予移除、改名，或以其他方式處置。而四月五日這一天，中正紀念堂的轉型與用途問題，重新再被拿出來討論，在改為總統文物館、菜市場等各種提議中，如果考慮前述的欠缺與需要，沒有比遷建立法院到此，更具建設性的構想。

位於中山南路的立法院現址，其實是日治時代的台北州立第二高等女學校，蔣介石政權來到台灣後，原本在中山堂舉行會議，一九六○年才搬到這裡議事；從今天的院長會客室是過去的校長室，停車場是運動場的規模看來，充分顯現了戒嚴時期，國會聊備一格，只充作立法局橡皮圖章的功能。這樣的機關形式，歷經民主改革二十餘年，竟然在二○一八年繼續維持，相信任何國際訪賓來此拜會參訪，恐怕很難與這是一個現代化民主殿堂的想像連上線。

立法院遷移，是議場上探討好多年的老問題，要新建一個符合台灣民主蓬勃現況的國會大廈，肯定是不小的工程，且不論所需經費，光是擇地、選址，就可以讓這個威權的遺緒，無限期延宕下去，一如過往這麼多次的爭辯。

在這個時刻，看待中正紀念堂何去何從，以及立法院的應興應革，事實上是兩個轉型正義的範例，前者需要去除緬懷威權，後者亟待掙脫威權壓制，將此二者放在一塊，不得不讓人聯想：中正紀念堂之所以建成建築面積達一萬五千平方公尺的帝王陵，崇尚的是獨裁者為最上位的概念，反之，今日若以民意為最上位，則中正紀念堂的一切風貌格式，若稍予調整改良，不正是新立法院的首選？

比較美國國會大廈的圓頂造型，中正紀念堂主體的八角頂不致突兀；了解英國西敏廳也做為國葬儀式的停靈之處，也不會對國會若曾是前總統衣冠塚大驚小怪；如果再看到日本國會議事堂的庭園造景，中正堂二十五公頃的林木迴廊，絕對端得上檯面。最要者是，民主的國會之前一定有提供人民停憩的廣場，在台灣，沒有比中正紀念堂更寬闊的陳情集會據點。

通常涉及意識形態的轉型，很少能兼顧經濟效益，但是在中正紀念堂改成立法院這一題，是罕見可以廢物利用、化腐朽為神奇的選項，值得遊說推動。