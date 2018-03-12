《焦點評論》就怕柯把球丟回民進黨

2018-03-12

記者楊淳卉／特稿

到目前為止，民進黨高層都還沒放棄與台北市長柯文哲合作。今年一月，蔡總統透過管道邀柯文哲私下會面，對於獨派批評，柯文哲也從獨派大老們下手搞定。接下來，柯要尋求民進黨支持，力拚連任的最後一步，就是處理民進黨支持者對他的反彈，核心關鍵即是兩岸論述。

柯「兩岸一家親」、「床頭吵、床尾和」等兩岸政策論述不被綠營接受。蔡總統在「蔡柯會」中，就提出盼柯調整兩岸論述；民進黨秘書長洪耀福及多名黨政高層自去年開始，也多次向柯表達相關意見。

民進黨與柯文哲若要選擇合作，兩陣營就不得不面對兩岸論述這個最核心、最棘手的問題。民進黨釋出善意先做球，一月蔡柯會後，蔡總統即接受電視專訪，提出「台灣價值」，專訪前夕，蔡還透過管道告知柯陣營此事，對於絕佳時機，柯文哲不知是故意還是裝傻，最後還是「漏接」。

執政黨高層對柯文哲的善意已經很明顯，綠營五月正式攤牌前夕，柯文哲尋求綠營支持的最後障礙，就是必須面對綠營支持者對其兩岸論述的反彈，也就是說，柯必須對兩岸論述做出一個「政治正確」的陳述。

不過，就怕柯文哲再次吃定民進黨「不得不支持柯」，直接不予理會，把球丟回民進黨。民進黨想好因應對策了嗎？可別弄得「豬八戒照鏡子，裡外不是人」。